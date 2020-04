Aurus Komendant maakt eerste kilometers

De Aurus Komendant heeft even wat introductie nodig. Aurus is een nieuw Russisch merk dat voortkomt uit NAMI, dat weer verantwoordelijk was voor de limousine van president Vladimir Poetin. NAMI bouwde de Kortezh, een behoorlijk bekend ogende creatie waarmee Poetin vorstelijk en veilig rondgereden kan worden. Het is duidelijk dat de Russen goed naar onder anderen Rolls-Royce hebben gekeken bij de Kortezh en dat doen ze bij Aurus ook voor hun eerste SUV. Die gaat naar verluidt Komendant heten en zien we op deze foto's voor het eerst in actie.

Zoals de Kortezh (en de burgerversie Aurus Senat) behoorlijk lijkt op de Rolls-Royce Phantom, is de Komendant redelijk schaamteloos geïnspireerd op de Cullinan. Hoewel aardig wat camouflage de details nog wat verhult, is in grote lijnen prima te zien wat we ervan kunnen verwachten. Een statige SUV, met een strak en vrij klassiek lijnenspel. Zo te zien kan de SUV ook aardig uit de voeten in de sneeuw en dat zal ongetwijfeld te danken zijn aan de stevige motor die in de neus ligt. Een V8 met naar verluidt zo'n 600 pk doet dienst in de Komendant. Daarmee hopen de Russen hun landgenoten te weerhouden van de aanschaf van een Cullinan of Bentley Bentayga. Leuk voor in het oosten, maar hier in Nederland hoeven we de Komendant niet te verwachten.