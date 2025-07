De KGM Torres was er in Nederland tot op heden alleen als elektrische Torres EVX. Tot op heden, inderdaad. Het leveringsgamma is nu namelijk uitgebreid met de hybride KGM Torres Hybrid. Die is iets goedkoper dan de elektrische variant.

KGM heeft zijn modellengamma in korte tijd in Nederland flink uitgebreid. De Torres EVX en SsangYong-restant Rexton waren hier enige tijd de enige modellen van KGM, maar zijn dat niet meer. De elektrische Torres EVX is er sinds kort als Van en KGM heeft in de vorm van de Musso EV een elektrische pick-up geïntroduceerd. De nieuwste toevoeging is de KGM Torres Hybrid. Dat is – je verwacht het niet – de hybride variant van de Torres.

De KGM Torres Hybrid heeft een vanafprijs van €39.990 en is daarmee in aanschaf een dikke €1.250 goedkoper dan het elektrische alternatief. Voor net geen 40 mille krijg je een 4,71 meter lange cross-over met een 150 pk sterke 1.5-benzinemotor en een elektromotor. Het systeemvermogen: 204 pk. De accu heeft een capaciteit van 1,83 kWh.

De vanafprijs van €39.990 geldt voor de KGM Torres Hybrid in Bronze-uitvoering. Hij is er ook als Platinum (€43.490) en Titanium (€47.990).