De Mazda CX-5 is sinds zijn introductie in Nederland bijna onafgebroken de populairste auto van Mazda. Ook wereldwijd scoort de CX-5 als een dolle. Voor Mazda en voor veel Mazda-rijders volgt er een spoedig een belangrijk moment. Zeer binnenkort beleeft de nieuwe Mazda CX-5 namelijk zijn debuut.

De Mazda CX-5 is voor Mazda een heel belangrijk model, ook in Nederland. Sinds de marktintroductie van de eerste generatie CX-5 in 2013 is de auto op slechts drie jaren na onafgebroken de populairste auto van het merk geweest. In 2020 en 2021 moest de CX-5 de CX-30 voor zich dulden, vorig jaar stond de 2 nipt voor. Hoewel Mazda door middel van uitgebreide modeljaarupdates zijn best heeft gedaan om de huidige, in 2016 gepresenteerde tweede generatie CX-5 actueel te houden, beginnen de jaren te tellen. Tijd voor een volledig nieuwe.

Die nieuwe Mazda CX-5 komt al snel. Op 10 juli beleeft de derde generatie Mazda CX-5 namelijk al zijn publieksdebuut, zo meldt Mazda. Die aankondiging gaat hand in hand met de publicatie van een stel afbeeldingen waarop de nieuwe CX-5 al behoorlijk goed te zien is. De nieuwe CX-5 wordt niet opeens iets totaal anders. Mazda zou wel gek zijn. Het design van de huidige generatie smelt in zekere zin samen met dat van jongere SUV's als de CX-60 en de CX-80. Op basis van eerdere spionagefoto's van de nieuwe CX-5 lieten we al eens digitale tekeningen van het nieuwe model maken. Het lijkt erop dat die de werkelijkheid behoorlijk benaderen.

De Mazda CX-5 was er al met mild-hybride aandrijflijnen, maar krijgt straks ook een of meerdere volwaardige hybride aandrijflijnen. Verder is het aannemelijk dat de mild-hybride 2.5 e-SkyActiv-G-aandrijflijn, die in de 3 en CX-30 de 2.0's verving, ook naar de CX-5 komt. Op 10 juli lees je op AutoWeek.nl alles over de fonkelnieuwe Mazda CX-5.