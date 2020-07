30 jaar AutoWeek: dit was nummer 27

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 27 in de winkel met een dubbeltest tussen de Ford Puma en de Kia Stonic en maken we de eerste meters met de BMW X6 M Competition. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 27?

Nieuws

Op de nieuwspagina's eist Fiat de meeste aandacht op. AutoWeek kan precies dertig jaar geleden vooruitblikken op de modellen die dan zullen volgen. De vijfjarenplannen van Fiat, Alfa Romeo en Lancia passeren de revue, waarbij de Fiat Bino vooral in spotlights staat. De Bino, horen we je denken? Destijds is Fiat bezig met een auto die deze projectnaam draagt. De auto zal dan nog vier jaar op zich laten wachten en neemt dan het stokje over van de mateloos populaire Uno. Op de tekeningen is een soort geëvolueerde Fiat Tipo te zien, maar de geschiedenis leert dat het uiteindelijk om de Fiat Punto gaat. Die verschijnt ook daadwerkelijk in 1994, maar de voor 1995 verwachte 'Bino Sedan' komt nooit. Wél verschijnt er uiteraard nog wel de Punto Cabrio, maar daar wordt in 1990 nog met geen woord over gerept. Fiat zou verder werken aan een Fiat Micro, wat in 1992 resulteert in de Cinquecento. Ook wordt er gemikt op een samenwerking met PSA voor de ontwikkeling van een MPV. In 1994 resulteert dit onder andere in de Fiat Ulysse.

Tests

In de 27e AutoWeek zijn opvallend veel diesels getest. In een eerste dubbeltest neemt de Audi 100 TDI CD Avant het op tegen de Mercedes-Benz 250D. Prijzige auto's, want de Audi kost destijds 94.950 gulden en de Benz moet 79.100 opleveren. Voor dat geld leveren Audi en Mercedes overigens geen heel krachtige auto's, want met 120 pk (Audi) en 94 pk (Mercedes-Benz) houdt dat niet over. In het testverslag komt naar voren dat de Audi op het gebied van prestaties wint, maar dat is natuurlijk ook niet heel gek gezien het vermogensverschil. De conclusie die voor beide auto's geldt, luidt dat het om comfortabele en ruime kilometervreters gaat.



In een nadere triotest neemt een dieselversie het op tegen een benzine-aangedreven variant van dezelfde auto. Een grappige vergelijking, waarbij de tijdssprong goed duidelijk wordt, want dertig jaar later worden juist de verschillen tussen EV's en modellen op fossiele brandstoffen besproken. Destijds wordt de diesel-benzine-vergelijking bij drie auto gemaakt: de Mercedes-Benz 190, de Volkswagen Passat en de Peugeot 205. De Fransman blijkt de meest pittige diesel te hebben, die destijds als goed alternatief fungeert voor een benzine-205 door zijn gunstige verbruik. Bij de Passat zijn er weinig verschillen en de Benz blijkt als diesel veel minder sportief, maar wel een stuk zuiniger.

In 1990 is het occasion-katern in de AutoWeek nog niet zo groot en zijn het vooral gloednieuwe auto's die worden behandeld, maar voor één van de eerste keren mogen drie gebruikte auto's zich bewijzen. Drie bestuurders rijden hun gebruikte auto voor. Het resultaat is een Opel Ascona B uit 1978, een unieke Volkswagen Passat coupé uit 1978 en een Ford Sierra uit 1982. Alle auto's blijken hun eigen gebreken te hebben. Zo is de Ascona de dorstigste auto van het trio, blijkt de Passat flink te roesten en kan de Sierra als enige nog een paar jaar mee.

Reportages

Parkeren op Schiphol blijkt in 1990 een grotere chaos te zijn dan in 2020. Hoewel de drukte momenteel natuurlijk enorm meevalt, heeft het vliegveld vandaag de dag ook een veel betere infrastructuur. Dertig jaar geleden waren er nog maar drie echte parkeerterreinen: P3, P7 en de dan nieuwe P9. Op P1 kunnen kortparkeerders hun auto tijdelijk kwijt om mensen te halen of brengen.

Verder strijden drie AutoWeek-lezers mee in de race om tot beste bestuurder van Europa te worden gekroond en krijgt de unieke Nederlandse Max Roadster veel aandacht in de Posterstory. We maken in 1990 enkele meters met één van de eerste exemplaren die de Nederlandse autobouwer maakte. De auto is naar wens met tal van configuraties en carrosserievormen samen te stellen. Voor de techniek klopte het bedrijf aan bij PSA, waardoor de Roadster zijn genen met de Citroën AX deelt. Het blijkt een heerlijk scheurijzertje. Het Helmondse bedrijf zwaait in 1993 af.

Advertentie

Citroën komt in de zomer van 1990 met een uiterst vriendelijke actie. Klanten kunnen rentevrij het aankoopbedrag voor een AX lenen, waardoor ze zonder een gulden te betalen die zomer al wel een nieuwe auto kunnen rijden. Voor 1 januari 1991 moet het aankoopbedrag worden gestort. Zo kunnen alle vakantieplannen volgens de importeur gewoon doorgaan. Handig voor het Google-vrije-tijdperk: in de advertentie staan álle Citroën-dealers van het land vermeld.