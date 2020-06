AutoWeek 30 jaar: dit was nummer 26

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 26 in de winkel met een dubbeltest tussen de dikke BMW X5M en Audi RSQ8 en maken we de eerste meters met de Mazda MX-50. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 26?

Nieuws

Op het gebied van nieuws viel er halverwege juni in 1990 weinig te beleven. Wel kreeg de Alfa Romeo 75 een update met twee nieuwe versies: de 1.6 I.E. en de lekkere 3.0 Quadrifoglio. Met de zomervakantie om de hoek blikte AutoWeek alvast vooruit op alles waaraan vakantievierders moesten denken. “Een goede voorbereiding maakt van uw autovakantie een prettige reis.” Neem de verschillende verkeersregels per land. Zo mocht er destijds in Denemarken niet harder dan 100 km/h worden gereden. Waar kennen we dat nu ook alweer van?

Tests

Op het gebied van tests liet eerst een bijzondere Hyundai zich zien: de Scoupé 1.5i GT. Een 'aantrekkelijke sportieveling' die ervoor zorgde dat menig medeweggebruiker even omkeken. Na een facelift in 1992 zwaaide Hyundai de coupé in 1996 alweer uit. Jammer, want het was best een smakelijk ding. Voor een dubbeltest werden verder een rode Volkswagen Polo Coupé en Nissan Micra in een circus geparkeerd. Een vergelijking die dertig jaar later niet zo snel meer wordt gemaakt. Waar de Polo in ons land nog steeds heel populair is, trekt de Micra minder kopers dan vroeger naar de showroom. Grappig is overigens de 'coupéversie' van de Polo, een carrosserievorm die we tegenwoordig niet meer kennen van de Polo.

Liefhebbers van luxe sedans opgelet, want in nummer 26 van 1990 stond een jaloersmakende test tussen de Audi V8 en de BMW 735 iAL. Voor niet minder dan respectievelijk 178.950 en 145.575 gulden kocht je destijds een dergelijke beul. Hoewel de beenruimte in de Audi wat tegenvalt, kreeg de passagier wél een autotelefoon! Dat was even boffen.

Voor de Posterstory liet de Nissan 300 ZX Twin Turbo van zich horen: twee turbo’s, 282 pk en veel sensatie! Nissan houdt tot op de dag van vandaag vast aan de Z-naamgeving voor zijn sportieve modellen, want er komt binnenkort een nieuwe ‘Z’ aan.

De laatste rij-impressie in AutoWeek 26 van 1990 was een heel bijzondere auto: de volledig elektrische Fiat Panda, of Fiat Panda Elettra zoals die officieel werd genoemd. Voor die tijd natuurlijk een ongekend staaltje techniek. Nu, 30 jaar later, begint de elektrificatie van Fiats gamma echt. Het is nu echter geen elektrische Panda waarmee Fiat komt, maar de gestekkerde 500 E.

Reportages

Voor een reportage bezochten we Frank Appel en Irma Ursem uit Hoogwoud, die een wel heel bijzondere hobby hadden. Ze zetten gebruikte auto’s in hun huis als onderdeel van het interieur. De eerste Lelijke Eend werd voortaan als leeshoek gebruikt, in de woonkamer achter stond een Cadillac Fleetwood uit 1958. Verderop in nummer 26 werden alle auto’s van het Nederlands elftal belicht. Zo reden Marco van Basten en Ruud Gullit een Mercedes-Benz 200E, Erwin Koeman een Peugeot 405 SRD T en Hans van Breukelen een Opel Kadett GSi. Dat is nog eens wat anders dan het huidige wagenpark van Urusen en Q8’s.

Tot slot kwam AutoWeek met een unieke kans voor lezers: ze konden een Skoda Favorit Mint winnen! Daarvoor moesten ze een verhaal over autogordels insturen. Dat is nog eens een prijs!

Advertentie

“Geef ze ’t nakijken!”. Met die krachtterm hoopte Daihatsu kopers naar de showroom te trekken voor een nieuwe Charade. De bips van de sportievere Charade Soccer wordt pontificaal in de advertentie geparkeerd, want die versie “scoort met de laagste prijs” (snap je 'm?).