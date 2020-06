30 jaar AutoWeek: dit was nummer 25 in 1990

AutoWeek bestaat 30 jaar en daarom blikken we elke week terug op de editie van deze week in 1990. Vanaf vandaag ligt AutoWeek 25 in de winkel met een triotest van de nieuwe Mercedes-Benz GLA tegen de BMW X1 en Audi Q3 én ontmoet de nieuwe Volkswagen ID.3 de eerste Golf. Maar wat stond er precies dertig jaar geleden in AutoWeek 25?

Nieuws

Naast wat kleiner nieuws, zoals over Mazda's MPL studiemodel, staan er halverwege juni 1990 twee grote primeurs in de AutoWeek. Als eerste is de gecamoufleerde voorbode van de Isuzu Trooper op de gevoelige plaat vastgelegd. Iets relevanter nieuws voor de Nederlandse markt is de Chrysler Voyager die in zijn naakte hoedanigheid is betrapt. De voor die tijd rondere vormen van de personenbus vallen het meeste op. Chrysler verwacht "met de nieuwe Voyager veel stof te doen opwaaien."

Tests

Hij is de afgelopen weken ondertussen al verschillende keren voorbij gekomen, maar wederom doet de nieuwe Clio zich aan. De "vanuit elke hoek gelikte Fransman" wordt aan een eerste rijtest onderworpen en valt in positieve zin op met zijn goede wegligging. De "aangename" diesel heeft veel trekkracht.

In twee dubbeltests worden tweemaal twee motorversies van één model naast elkaar gezet. We vergelijken zowel de vier- als zescilinders van de toen actuele BMW 3-serie (E30) en Ford Scorpio met elkaar. Bij BMW weet de goedkopere 318is te winnen dankzij levendigere prestaties en zijn sportievere uiterlijk. Bij de 320i met zes cilinder ligt de nadruk veel meer souplesse en comfort. Ook de viercilinder Scorpio is in totaliteit de betere keus dankzij een gunstiger verbruik en lagere onderhoudskosten. In dat geval dus ondanks minder sportievere prestaties.

In de Posterstory een pareltje deze week: de Lamborghini Countach SV Quattrovalvole. 615 pk aan Italiaans geweld!

Reportages

Met de zomervakantie voor de deur worden de slimste routes naar het zonnige zuiden belicht. Ook volgt er een overzicht met de benodigde reisdocumenten en brandstofprijzen. In overige reportages worden onder andere de ingenieuze constructies van auto-opleggers en de angst bij rij-examens belicht. Een (mentale) botsing tussen cabaretier Gerard Cox en minister Hanja Maij-Weggen krijgt ook aandacht. Cox zou in een ode aan de auto het "heerlijke gevoel van gas op de plank" hebben gepropageerd. Dat schoot bij de minister in het verkeerde keelgat.

Advertentie

In de 25ste AutoWeek staan opvallend veel advertenties van de "nieuwste" autoradio's. Zou dat te maken hebben met de komende rit over de Franse Route du Soleil met jengelende kinderen op de achterbank die er dan aan zit te komen? Fabrikant Clarion spreekt over een uiterst hight-tech auto-radio met helder, fris en uitstekend geluid. Philips adverteert met de nieuwste auto-radio mét CD-speler! "Hoeveel CD's woont u van uw werk?"