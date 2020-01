2019 in cijfers: Japanse autoverkopen

De kalender staat inmiddels bijna een week op 2020, maar toch blikken we ook vandaag nog even terug op 2019. We zagen de Japanse automarkt met je door, want vorig jaar was daar een dappere kei-car de best verkochte personenauto.

Vorig jaar werden in Japan in totaal 5.195.216 nieuwe auto's verkocht, 1,5 procent minder dan de 5.272.067 exemplaren die er in 2018 aan de man werden gebracht. Toyota staat met kop en schouders boven aan de lijst van populairste merken. Toyota verkocht maar liefst 1.547.173 auto's in zijn thuisland en daarmee is het goed voor een marktaandeel van bijna dertig procent. Het merk zag zijn verkopen met 2,6 procent toenemen. De cijfers zijn afkomstig van JADA, de Japan Automobile Dealers Association.

Honda mag zich met 722.075 verkochte auto's (-3,4 procent) na Toyota het populairste merk noemen, gevolgd door Suzuki met 696.014 verkochte exemplaren (-2,6 procent). Daihatsu zag zijn verkopen net als Toyota als één van de weinige merken in de lijst toenemen en wel met 1,9 procent tot 658.849 exemplaren. Daarmee staat Daihatsu op plek vier. Nissan eindigt op een vijfde plek met 568.743 verkochte auto's (-7,9 procent). Interessant: de niet-Japanse merken zijn gezamenlijk goed voor een bescheiden marktaandeel van nog geen 6 procent.

Positie Merk 2019 2018 Procentuele verandering t.o.v. 2018 1 Toyota 1.547.173 1.508.647 2.6 2 Honda 722.075 747.226 -3.4 3 Suzuki 696.014 71.594 -2.6 4 Daihatsu 658.849 646.781 1.9 5 Nissan 568.743 616.033 -7.9 6 Mazda 203.580 220.743 -7.8 7 Subaru 131.261 148.453 -11.6 8 Mitsubishi 103.486 104.591 -1.1 9 Isuzu 81.442 76.747 6.1 10 Hino 69.791 70.811 -1.4 11 Mercedes-Benz 66.553 67.554 -1.5 12 Lexus 62.394 55.096 13.2 13 BMW 46.814 50.982 -8.2 14 Volkswagen 46.794 51.961 -9.9 15 Mitsubishi Fuso 41.272 42.348 -2.5 16 Audi 24.222 26.473 -8.5 17 Mini 23.813 25.984 -8.4 18 Volvo 19.007 17.805 6.8 19 Jeep 13.360 11.438 6.8 20 Peugeot 10.626 9.881 7.5 21 UD Trucks 10.388 9.974 4.2 22 Porsche 7.192 7.166 0.4 23 Renault 6.805 7.253 -6.2 24 Fiat 5.988 6.014 -0.4 25 Land Rover 4.560 3.972 14.8

Het JADA deelt de autoverkopen op in twee delen: kei-cars en 'normal'. De Honda N-Box is met 253.500 verkochte exemplaren voor het derde jaar op rij de populairste kei-car van het land. Die auto ging 4,8 procent vaker over de toonbank dan in 2018. De N-Box is daarmee niet alleen de populairste kei-car van het land, onder aan de streep is het ook simpelweg de populairste auto van Japan. De Daihatsu Tato, die niet zo lang geleden net als de N-Box ook werd vernieuwd, volgt op afstand met 175.292 verkochte exemplaren. Wél nam de verkoop van het model met bijna 29 procent toe. De populairste niet-kei-car is de Toyota Prius, een auto die 125.587 keer (+8,8 procent) over de toonbank ging en daarmee op een vijfde plek terechtkomt. De rest van de top-tien bestaat voornamelijk uit niet-kei-cars, al komen we op plek zes nog de Move van Daihatsu tegen. Ook op modelniveau weet geen enkel Europees merk de verkoop-top-tien binnen te dringen. Sterker nog: ook in de top-twintig is geen enkel Europees model te bekennen.

1 Honda N-Box 253.500 2 Daihatsu Tanto 175.292 3 Suzuki Spacia 166.389 4 Nissan Days 157.439 5 Toyota Prius 125.587 6 Daihatsu Move 122.835 7 Nissan Note 118.472 8 Toyota Sienta 110.880 9 Toyota Corolla 104.406 10 Toyota Aqua 103.803

Van elk in Europa onbekend model hebben we een link naar het nieuwsartikel over die exotische Japanner toegevoegd. Veel leesplezier!