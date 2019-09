Toyota doet Corolla-wisseltruc in Japan

Toyota bracht vorig jaar de hatchbackversie van de Corolla in het thuisland uit met de hier al even bekende sedan- en stationsmaken. Wat blijkt? Die twee varianten zijn in Japan korter dan de Europese versies.

Toyota voert de Corolla in Nederland in drie carrosserievarianten. Er is een hatchback, een station (Touring Sports) en een Sedan. De Europese versies van die laatste twee, de Touring Sports en de Sedan, staan op een langere versie van het TNGA-platform dan hun hatchbackboer. Waar de wielbasis van de hatchback 2,64 meter bedraagt, is die van de Touring Sports en Sedan 2,7 meter lang. Toyota levert de Corolla hatchback in het thuisland sinds vorig jaar al als Corolla Sport en nu voegt het merk er ook de stationversie en de sedan aan zijn leveringsgamma toe. De stationversie heet er Corolla Touring terwijl de Sedan er simpelweg als 'Corolla' door het leven gaat. Maar dat is niet het enige verschil.

Wat blijkt? De voor het thuisland bestemde versies van de Corolla Touring en de Corolla (station- en sedanversie) staan op het platform dat Toyota hier alleen onder de hatchbackversie toepast Dat betekent dus dat de wielbasis van de Japanse Corolla station- en sedan 6 centimeter korter is dan die van hun Europese broertjes. De foto's liegen er niet om, het verschil is duidelijk waarneembaar. Onderaan de streep is de Corolla (sedan) in Japan 4,5 meter lang en daarmee dus 13,5 centimeter korter dan de Europese versie. De Corolla Touring is 15,5 centimeter korter dan zijn Europese evenknie. Het wordt nog gekker: de Corolla Sedan en de Corolla Touring zijn respectievelijk 3,5 en 4,5 centimeter smaller dan de hier bekende versies. Let overigens ook op de afwijkende beeldmerken. Geen Toyota-badge, maar een Corolla-beeldmerk op de snuit.

Toyota levert de Corolla in Japan, net als in Europa, met een non-Hybrid 1.2 en met een hybride aandrijflijn. Waar in Europa zowel een Hybrid met 1.8 als met 2.0 onder de kap beschikbaar is, levert Toyota in het thuisland vooralsnog alleen de versie met 1.8. Opvallend daarbij is dat het merk er van die zowel de 1.2 Turbo als van de 1.8 Hybrid ook vierwielaangedreven versies levert. Bij de Corolla (Sedan) is alleen de 1.8 ook met vierwielaandrijving te krijgen. Bij de Corolla Sport valt ook de 1.2 van vierwielaandrijving te voorzien. In ons deel van de wereld zijn die vierwielaangedreven varianten niet leverbaar. Net als bij de in de Verenigde Staten leverbare Prius met AWD-e-aandrijving wordt bij de Corollas de vierwielaandrijving verzorgd door een kleine elektromotor die onder reguliere omstandigheden tot zo'n 10 km/h zijn werk doet, al kan het systeem tot een snelheid van 70 km/h bijspringen. Leuk weetje: de Corolla (sedan) en Touring (station) vervangen in Japan de Corolla Axio en de Corolla Fielder.