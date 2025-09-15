Stellantis is er in korte tijd erg goed in geworden om dure aandrijftechniek over zoveel mogelijk verschillende modellen uit te smeren. Dat blijkt nog het meest als we kijken naar de Hybrid 145-aandrijflijn, die in niet minder dan twintig verschillende automodellen te vinden is.

Wat Stellantis probeert, is uiteraard geen schande en ook zeker niet nieuw. Het bedrijft tracht eenvoudigweg de hoge ontwikkelingskosten voor (in dit geval) een mild-hybride benzine-aandrijflijn terug te verdienen door die aandrijflijn in zoveel mogelijk verschillende modellen te gebruiken, en dat is uiteraard alleen maar slim. De Europese tak van dit Europees/Amerikaanse bedrijf heeft daarvoor slim gekozen voor een hoeveelheid vermogen die goed past bij zowel kleine als vrij grote auto’s, zodat die brede toepasbaarheid ook echt haalbaar is.

De breedst toegepaste aandrijflijn in de line-up bestaat uit een 1,2-liter driecilinder benzinemotor, een zestraps automaat met dubbele koppeling en een vrij stevige elektromotor. Die combinatie werd in 2023 gepresenteerd, overigens in de vorige Citroën C5 Aircross die we voor deze lijst niet eens als een apart model rekenen. Aanvankelijk had de aandrijfcombinatie 136 pk, recent werd dat opgekrikt naar 145. Stellantis verzekert ons echter dat het om exact dezelfde aandrijflijn gaat en er technisch niets gewijzigd is. Het gaat slechts om een andere manier van het berekenen van het totale vermogen, die voor alle nieuw leverbare modellen inmiddels dat hogere vermogenscijfer oplevert.

C3, Panda en Ypsilon

Toch zijn er wel degelijk twee versies van deze aandrijflijn. Behalve de 136/145 pk sterke versie is er ook nog een minder krachtige variant die aanvankelijk 100 pk had, maar na de herberekening op papier doorgroeide naar 110 pk. Voor wie wil weten hoeveel het blokje in die configuratie nu echt levert, is hier trouwens het antwoord.

Als we deze lichtere variant ook meetellen, worden de Citroën C3, Fiat Grande Panda en Lancia Ypsilon ook nog aan het rijtje toegevoegd. Voor de eerlijkheid doen we dat echter niet, en tellen we carrosserievarianten van hetzelfde model (C4/C4 X, Astra/Astra Sports Tourer) niet als een apart model. Zelfs onder die voorwaarden zijn er maar liefst 20 verschillende modellen met de Hybrid 145-aandrijving van Stellantis:

Alfa Romeo Junior Citroën C3 Aircross Citroën C4 (X) Citroën C5 Aircross Citroën C5 X DS 3 DS 4* Fiat 600 Jeep Avenger Opel Astra (Sports Tourer) Opel Corsa Opel Frontera Opel Grandland Opel Mokka Peugeot 2008 Peugeot 208 Peugeot 3008 Peugeot 308 (SW) Peugeot 408 Peugeot 5008

(*De DS4 is inmiddels vervangen door de N°4 en die heeft deze aandrijflijn vooralsnog niet, dus dit is een twijfelgeval)

Hoe bijzonder is dit nu? Toch wel best bijzonder. Bij andere grote autoconcerns wordt weliswaar ook getracht om aandrijflijnen breed toe te passen, maar zelden zien we zulke enorme aantallen modellen en vooral ook merken. Volkswagen komt nog het dichtst in de buurt met z’n 1.5 TSI, maar komt ‘maar’ tot een model of 15 en dan gaat het ook nog om verschillende varianten van deze aandrijflijn. Bovendien is het indrukwekkend hoe groot de spreiding is tussen de kleinste en de grootste modellen op deze lijst, want het varieert van compacte hatchacks tot een forse zevenzitter als de Peugeot 5008. Dus ja, Stellantis lijkt voorlopig ‘koning uitsmeren’!