DS N°8
 
DS Numéro 8 voortaan sneller op te laden

Klein maar toch relevant nieuws over de DS Numéro 8: het elektrische vlaggenschip van DS is voortaan wat sneller op te laden aan de AC-lader.

De DS Numéro 8 is de elektrische vaandeldrager van DS en daarom was het enigszins opmerkelijk dat hij met hooguit 11 kW bijlaadt aan de AC-lader. Zeker nu de DS Numéro 7 al wel optioneel met 22 kW-boordlader leverbaar wordt, kan hij natuurlijk niet achterblijven. Die driefasenlader komt nu alsnog ook op de optielijst bij de Numéro 8.

Hoe waardevol die optie is, wordt wel duidelijk uit de laadtijden die DS communiceert. De Numéro 8 zou aan een AC-lader met 11 kW 4 uur en 55 minuten nodig hebben om van 20 naar 80 procent bij te laden bij de versie met 73,7 kWh-accu; bij de Long Range met 97,2 kWh is dat zelfs 6 uur en 10 minuten. Die laadtijden gaan met 22 kW omlaag naar respectievelijk 2 uur en 35 minuten en 3 uur en 20 minuten. Vind je dat de moeite waard? Dan kun je de optie aanvinken voor €700.

Nieuws
DS N°8 Pallas Black Edition

Omdat Nederlanders van zwart houden: DS N°8 Pallas Black Edition

Autotest
Polestar 4

Dubbeltest: de DS Nº8 daagt de Polestar 4 uit maar wint het niet op rijcomfort

Fandag 2025

Drie primeurs op AutoWeek Fandag

DS No 8

Test: DS N°8 – Elektrische Grand Routière

Nieuws
DS 8 president

Macron uit z’n cabriodak: open DS N°8 als presidentiële limousine

Gerelateerde forum topics

