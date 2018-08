Ferrari aan kop, Bentley hekkensluiter Zoveel winst maken autofabrikanten per auto

Een Duitse hoogleraar heeft onderzoek gedaan de winst die autofabrikanten per verkochte auto maken. Ferrari blijkt op dat vlak onverslaanbaar, terwijl Tesla en Bentley rode cijfers schrijven.

Dat is althans wat blijkt uit de studie van prof. dr. Ferdinand Dudenhöffer, wiens onderzoeksresultaten door het Duitse Die Presse zijn gepubliceerd. Ferrari blijkt de absolute winnaar als het gaat om winst per verkochte auto en wist voor iedere supersporter die de showroom in de eerste helft van 2018 verliet maar liefst €69.000 (voor belastingen) in de zak te steken.

Dat is extra knap als je weet dat er ook nog eens steeds meer Ferrari's worden verkocht en er het afgelopen halfjaar al 4.591 auto's werden afgeleverd, tegen 4.335 stuks in recordjaar 2017. Niets te klagen dus in Maranello, maar er zijn meer merken die een gezond bedrag op hun rekening kunnen bijschrijven als er een auto verkocht is. Concurrent Porsche, bijvoorbeeld, komt op €17.000 per voertuig. Dat is een groot verschil met Ferrari, maar het is wel belangrijk om daarbij te vermelden dat de gemiddelde aanschafwaarde van een Porsche ook aanzienlijk lager is. Die prijs ligt bij Maserati nog een tikkeltje lager en resulteert daar in een winst van €5.000 per auto.

De drie kemphanen Mercedes-Benz, BMW en Audi zitten op dit vlak aardig op dezelfde koers. Dudenhöffer noteert voor deze merken gemiddelde verkoopprijzen van minder dan €40.000 (uiteraard zonder de Nederlandse BPM), waarvan €3.000 onder het kopje 'winst' kan worden geschaard. Jaguar Land Rover doet het aanzienlijk minder goed, maar schrijft met 800 euro per auto nog wel zwarte cijfers.

Dat geldt helaas niet voor Tesla en Bentley, als we dit onderzoek moeten geloven. De Amerikaanse elektro-pionier zou per auto €11.000 verlies maken, terwijl Bentley bij een gemiddelde verkoopprijs van €165.000 maar liefst €17.000 moet inleveren. Eerder werd al bekend dat Bentley kampt met tegenvallende verkoopcijfers en daarmee het zorgenkindje van de Volkswagen Groep lijkt te worden.

In een reactie stelt Bentley dat de tegenvallende cijfers een gevolg van zijn van stevige investeringen in (vooral) elektrificatie, een transitie die nu eenmaal geld kost. Ook de overgang naar WLTP heeft een effect op de cijfers, net als een ietwat uitgestelde Continental GT-introductie. Het merk is echter positief over de toekomst en stelt dat het herstel zich in de tweede helft van 2018 al moet aandienen.