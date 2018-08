Veel meer elektrisch Zakenkilometers van diesel naar benzine

We reden in Nederland in 2017 met onze auto wat meer kilometers dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat diesels juist minder kilometers maakten. Met name elektrisch groeit.

In 2016 werd nog een forse stijging van het aantal gereden kilometers per auto becijferd door het CBS, maar het afgelopen jaar was die toename nog maar marginaal. In totaal reden de Nederlandse personenauto's 119,1 miljard kilometer; dan ben je al ruim op tweederde naar de zon, maar dat is een toename van slechts 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. 79 procent van de kilometers kwam voor rekening van particuliere auto's. Daar zit overigens de groei niet in; die kwam van de zakelijke personenauto's, die 2 procent meer reden.

Opgesplitst in brandstofsoorten vertellen de cijfers van het CBS dat 63 procent van de kilometers werd gereden op benzine en dat is 1 procent meer dan 2016 en deze stijging is vooral toe te schrijven aan zakenauto's. Diesels reden 2 procent minder. Hier is een verschuiving te herkennen van diesel naar benzine binnen het zakelijke verkeer.

De groep 'overige brandstoffen' nam in afstand bijna 13 procent toe. Die groei komt voornamelijk voor rekening van elektrisch aangedreven auto's, die 20 procent meer reden dan in 2017. Helaas rekent het CBS plug-in hybrides daar ook toe, zodat het aantal werkelijk elektrisch gereden kilometers niet uit de berekeningen te destilleren is.