Vorig jaar rond deze tijd waren er weliswaar wat vernieuwingen voor de Land Rover Defender, maar te weinig om over een echte facelift te spreken. Nu zit er alsnog een volwaardige facelift in het vat, al lijkt het er eentje van subtiele aard te worden. We zien de Defender voorbij rollen in Duitsland met wat camouflageplakkers op de bumpers en grille. Die worden dus logischerwijs wat anders ingedeeld dan nu, maar net als bij de oer-Defender houden de Britten het waarschijnlijk bij minimale veranderingen.

In het interieur rekenen we gezien de afgedekte stoelen op vernieuwde zetels. Ook is het waarschijnlijk dat de Defender aangescherpt infotainment krijgt. Op technisch gebied is het nog even lastig in te schatten wat eraan zit te komen. Ongetwijfeld werkt Land Rover aan efficiëntere aandrijflijnen om de Defender wat minder hard door CO2-gerelateerde belastingen te laten pakken. Voor volledig elektrische aandrijving moet je ook na de facelift niet bij de Defender zijn. Er komt wel een klein elektrische Defender-broertje aan.