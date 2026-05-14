Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Land Rover Defender spyshots
Land Rover Defender spyshotsLand Rover Defender spyshotsLand Rover Defender spyshotsLand Rover Defender spyshotsLand Rover Defender spyshotsLand Rover Defender spyshotsLand Rover Defender spyshots
 
Nieuws

Land Rover Defender krijgt (relatief) stevigere vernieuwingen

Voorzichtig veranderen

Joas van Wingerden
2

De huidige Land Rover Defender draait nu zo'n zes jaar mee en is nog niet echt grondig gefacelift. Daarin lijkt verandering te komen, al blijven de wijzigingen waarschijnlijk subtiel.

Vorig jaar rond deze tijd waren er weliswaar wat vernieuwingen voor de Land Rover Defender, maar te weinig om over een echte facelift te spreken. Nu zit er alsnog een volwaardige facelift in het vat, al lijkt het er eentje van subtiele aard te worden. We zien de Defender voorbij rollen in Duitsland met wat camouflageplakkers op de bumpers en grille. Die worden dus logischerwijs wat anders ingedeeld dan nu, maar net als bij de oer-Defender houden de Britten het waarschijnlijk bij minimale veranderingen.

Land Rover Defender spyshots

Land Rover Defender

In het interieur rekenen we gezien de afgedekte stoelen op vernieuwde zetels. Ook is het waarschijnlijk dat de Defender aangescherpt infotainment krijgt. Op technisch gebied is het nog even lastig in te schatten wat eraan zit te komen. Ongetwijfeld werkt Land Rover aan efficiëntere aandrijflijnen om de Defender wat minder hard door CO2-gerelateerde belastingen te laten pakken. Voor volledig elektrische aandrijving moet je ook na de facelift niet bij de Defender zijn. Er komt wel een klein elektrische Defender-broertje aan.

2 Bekijk reacties
Land Rover Land Rover Defender

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Land Rover Defender 2.0 D240 110 S | 12MND GARANTIE | GRIJSKENTEKEN| PANO | CRUISE | LED | CARPLAY | DAB | NAVI | LMV |

Land Rover Defender

2.0 D240 110 S | 12MND GARANTIE | GRIJSKENTEKEN| PANO | CRUISE | LED | CARPLAY | DAB | NAVI | LMV |

  • 2020
  • 214.094 km
  • Diesel
  • 177kW/241pk

Automatisch

Online sinds vandaag
De Automakelaar Harderwijk B.V.
€ 47.735
Land Rover Defender LANDROVER 110 P300e X-Dynamic SE | Facelift I Black Pack | Pano.Dak | 360° Camera | 22 Inch

Land Rover Defender

LANDROVER 110 P300e X-Dynamic SE | Facelift I Black Pack | Pano.Dak | 360° Camera | 22 Inch

  • 2026
  • 3.100 km
  • Elektro/Benzine
  • 220kW/299pk

Automatisch

Online sinds vandaag
VD Akker Audi - Bentley & Porsche Specialisten
€ 116.880
Land Rover Defender 110 2.0 P300e 110 X-Dynamic SE Treeplanken

Land Rover Defender

110 2.0 P300e 110 X-Dynamic SE Treeplanken

  • 2026
  • 2.437 km
  • Elektro/Benzine
  • 221kW/300pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Van Mossel Jaguar Land Rover Zwolle
€ 107.940
Land Rover Defender 110 P400 E X-Dynamic HSE / Head Up / Meridian / Elek. Trekhaak

Land Rover Defender

110 P400 E X-Dynamic HSE / Head Up / Meridian / Elek. Trekhaak

  • 2021
  • 76.525 km
  • Elektro/Benzine
  • 297kW/404pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Autobedrijf Du Parc
€ 79.888
Land Rover Defender 110 2.0 P400e 110 X-Dynamic HSE | 17.880 KM !

Land Rover Defender

110 2.0 P400e 110 X-Dynamic HSE | 17.880 KM !

  • 2022
  • 17.880 km
  • Elektro/Benzine
  • 297kW/404pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Kimman Hillegom
€ 79.950
Land Rover Defender 110 2.0 P300e X-Dynamic HSE I Pano I 22 Inch I Head-up I

Land Rover Defender

110 2.0 P300e X-Dynamic HSE I Pano I 22 Inch I Head-up I

  • 2025
  • 4.888 km
  • Elektro/Benzine
  • 221kW/300pk

Automatisch

Online sinds 1 dag
Hollandse Auto Importmaatschappij B.V.
€ 97.500

Lees ook

Vergelijkende test
Land Rover Defender Octa vs Mercedes-AMG G63

De Mercedes-AMG G63 verslaat de Land Rover Defender Octa als het op rijden aankomt

Nieuws
Op zoek naar een auto van een ton

Stilletjes genieten in een occasion van een ton

Nieuws
Defender Dakar D7X-R

Defender al helemaal klaar voor Dakar-rally van 2026

Nieuws
Land Rover Defender Redefined Heritage Customs

Land Rover Defender Pickup is halve Hollandse Glorie

Nieuws
Classic Defender V8 Churchill Edition

Classic Defender V8 Churchill Edition: Britser kan haast niet

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.