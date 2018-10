Start volgt april 2020 Volkswagen en Audi gooien verkoop over andere boeg

De komst van de digitale wereld waar we nu in leven, lijkt voor een einde van de oude vertrouwde autodealers te zorgen. Volkswagen en Audi laten ons meekijken in hun glazen bol voor 2020.

De twee Duitse merken gooien hun verkoopmodel helemaal om. Volkswagen beschikt nu over 5.400 Europese dealers met ongeveer 54.000 werknemers. Voor die medewerkers lijkt binnen twee jaar rigoureuze veranderingen aan te komen. Vijf nieuwe verkoop- en serviceformaten liggen daaraan ten grondslag: van pop-up stores tot nieuw ingedeelde showrooms. De klant als individu staat binnenkort op nummer één door middel van digitalisering en connectiviteit. Vanzelfsprekende woorden als we het over de toekomst hebben, maar hoe wil Volkswagen die hippe plannen concreet in gaan zetten?

Klanten kunnen om te beginnen hun volgende (elektrische I.D.) Volkswagen online bestellen. Het merk staat 24 uur per dag online klaar voor nieuwe of huidige klanten. De grootste functie van de huidige dealers verdwijnt daardoor voor een groot deel. Iedereen die toch fysiek verbonden wil blijven met het merk kan terecht bij pop-up stores of compactere showrooms met maximaal zes nieuwe modellen. Toekomsitge elektrische I.D. auto's staan in verbinding met de thuisbasis, waardoor de auto zelf aan kan geven wanneer een beurt nodig is. Volkswagen biedt daarnaast een scala aan We-diensten: We Park, We Deliver, We Connect of We Share. De Wolfburgers komen met een gezamenlijk internetplatform om het nieuwe digitale partnerschap met haar dealers in goede banen te leiden. Hiermee is er zometeen een gezamenlijke plek voor bijvoorbeeld het aankoopproces, financiering of betaling. Om de hipheid compleet te maken komt ook Volkswagen met pop-up stores in verschillende steden.

De Volkswagen Groep presenteert haar toekomstplannen in samenwerking met de European Dealer Council (EDC): de overkoepelende organisatie van de autogroep. Ook Audi valt onder de organisatie en gooit daardoor ook vanaf april 2020 het verkoopmodel over een andere boeg. Audi's focus ligt daarmee ook op de onlineverkoop, nieuwe verkoopformats, mobiliteitsconcepten en digitale diensten. De nieuwe strategie moet 1 april 2020 - geen grap - van start gaan.