Dit is de elektrische Volkswagen ID Cross!

Volkswagen komt binnenkort met een nieuwe compacte elektrische SUV: de ID Cross. Helaas voor Volkswagen is die Volkswagen ID Cross nu al vanuit alle kanten online te bewonderen.

Volkswagen heeft de ID Cross al eens zelf in een strak stickervelletje getoond. Maar online zwerven al foto's rond waarop de Volkswagen ID Cross zonder plakkers is te zien.

De Volkswagen ID Cross verhoudt zich tot de ID Polo zoals de T-Cross tot de traditionele Polo. Het wordt een 4,16 meter lange elektrische cross-over die met verschillende aandrijflijnen beschikbaar komt. De ID Cross krijgt een vanafprijs van €27.990 en biedt voor dat geld een 116 pk sterke elektromotor en een 37 kWh accu. Die combinatie moet de SUV een rijbereik van zo'n 316 kilometer opleveren. Snelladen kan met 90 kW. Deze instapper is pas vanaf februari volgend jaar te bestellen.

De Volkswagen ID Cross komt er ook met 135 pk en 37 kWh accu en met 211 pk en een 52 kWh accu. De variant met het grootste bereik komt 436 kilometer ver. Een ID Cross met 52 kWh accu kan met 105 kW DC-laden.