Interessante achterlichtunit in beeld Volkswagen belicht verlichting

Volkswagen toont waarmee het op verlichtingsgebied bezig is. Het merk laat daarbij onder andere een afbeelding zien van een achterlicht dat we tot op heden helemaal niet kennen.

Volgens Volkswagen kun je met verlichting niet alleen je zicht en zichtbaarheid in het donker verbeteren, maar kun je er ook mee communiceren. Het merk spreekt over de komst van 'micropixel-hd-koplampen' met tot 30.000 lichtpuntjes (pixels) per koplamp. Volgens het merk kunnen dergelijke units dienen als goedkoper alternatief voor verlichting waar lasertechniek in is toegepast. Met de nieuwe verlichtingstechniek zegt Volkswagen informatie op de weg te kunnen projecteren, wat een systeem als Optical Lane Assist mogelijk moet maken. Dit systeem projecteert belijning of informatie over de route op de weg.

Daarnaast toont Volkswagen achterlichtunits met matrixtechniek waarmee signalen kunnen worden doorgegeven aan achterliggers. Ook zou dit systeem bij het achteruitrijden aan omstanders kunnen laten zien waar de auto precies heen rijdt. Interessanter misschien nog wel is de vorm van de achterlichten. Deze kennen we nog niet van een huidig model van Volkswagen. Onlangs doken afbeeldingen op van een heftig vernieuwde of zelfs volledig nieuwe Golf (foto 2), die achterlichtunits heeft waarvan de vorm sterk overeenkomt met die van de exemplaren die Volkswagen vandaag toont. Of Volkswagen hier een stukje van de Golf VIII laat zien, valt nog te bezien. Nog een opvallend detail: de verlichting aan de voorzijde van de ID Crozz wijkt op deze foto's af van die van de concept-car zoals we hem kennen (foto 7).