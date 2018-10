Wat hebben we hier? Mysterieuze Volkswagen Golf duikt op

Op Chinese sociale kanalen zijn foto's opgedoken van een mysterieuze Volkswagen Golf. Het is niet duidelijk waar we precies naar kijken.

Volkswagen brengt volgend jaar een volledig nieuwe Golf op de markt en dus zou je de eerste testexemplaren al wel buiten de deur verwachten. In China zijn foto's opgedoken van een half ingepakte Golf, maar het is nog te vroeg om te zeggen of het inderdaad de nieuwe generatie Golf betreft.

De huidige generatie Golf verscheen in 2012 op de markt en Volkswagen heeft eerder al bevestigd dat het de productie van zijn opvolger in juni volgend jaar aanslingert. We zien een Golf met een afgeplakte zijkant, een flank waar een duidelijk zichtbare vouw op is aangebracht. De voor- en achterzijde zijn beter te zien. Aan de voorzijde nemen we opmerkelijk geknepen koplampen waar en ook de bumpers ogen niet zoals we ze kennen. De achterklep lijkt verder omlaag te lopen dan we gewend zijn. Onder het logo op de achterklep lijkt modelnaam 'Golf' geschreven.

We houden nog even een slag om de arm wat betreft de authenticiteit van de afbeeldingen, want mogelijk is hier toch een handige 'photoshopper' actief geweest.