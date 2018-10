Audi-verkoop in Duitsland met 70 procent gezakt Verkopen Audi en Daimler in september fors gedaald

Zowel Audi als Daimler hebben hun verkopen afgelopen maand heftig zien afnemen. Audi verkocht in Europa zelfs 56 procent minder auto's dan in dezelfde maand vorig jaar.

Audi heeft in september wereldwijd 139.150 auto's verkocht, 22 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. In Europa vielen de verkopen met 37.200 stuks zelfs 55,5 procent lager uit dan in september 2017. In Audi's thuisland liepen de verkopen in september zelfs met 69,4 procent terug ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.

Audi legt uit dat het de afgelopen twee maanden juist uitzonderlijk hoge verkoopcijfers noteerde, verkoopcijfers die hoger uitvielen omdat het merk in grote getalen voorraadmodellen registreerde, auto's die dus wel in de verkoopcijfers werden opgenomen maar die niet per definitie op naam van een consument zijn gezet. Daarbij legt Audi uit dat het verkoopgamma er wegens intrede van de WLTP-methode anders uitziet omdat nog niet alle motorversies door 'de WLTP-mangel' zijn gehaald. Wel "[...] komen steeds meer versies weer beschikbaar", aldus interim-CEO Bram Schot in een geschreven verklaring. Schot zegt te verwachten dat de verkoopcijfers over heel 2018 ongeveer net zo hoog uit zullen vallen als die van vorig jaar.

De verkopen van Audi namen vorige maand in China overigens met 12,5 procent toe ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In Noord-Amerika is een kleine plus van 1,2 procent waar te nemen.

Daimler

Ook Daimler verkocht in september wereldwijd minder auto's dan in dezelfde maand vorig jaar, maar zo heftig als bij Audi gingen de cijfers niet onderuit. In september verkocht Mercedes-Benz wereldwijd 202.819 auto's, 8,2 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. Smart verkocht 10.850 auto's, een afname van 15 procent ten opzichte van september 2017. In Europa vielen de verkopen van Smart en Mercedes-Benz samen met 9,4 procent terug tot 91.609 stuks. Over de eerste negen maanden van dit jaar ziet Daimler in Europa een verkoopafname van 4,7 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. In Azië liggen de verkopen over die periode 8,1 procent hoger. Wereldwijd liggen de verkoopcijfers in de eerste negen maanden van dit jaar slechts 0,1 procent lager dan vorig jaar.

In Duitsland zelf is een daling van 16,7 procent waar te nemen. In China werd een groei van bijna 7 procent (75.414 stuks) genoteerd terwijl de verkopen in de Verenigde Staten met een kleine tien procent afnamen tot 26.169 stuks.

Volgende week maakt de ACEA alle Europese verkoopcijfers bekend.