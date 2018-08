Toekomstvisie RS én voorbode Rapid-opvolger Skoda schetst Vision RS

Skoda brengt een nieuwe concept-car mee naar de Autosalon van Parijs. Het merk stuurt alvast een paar schetsen van het Vision RS gedoopte studiemodel de wereld in.

Skoda liet eerder al weten dat het de Kodiaq RS meebrengt naar de Autosalon van Parijs, maar de Tsjechen hebben op RS-vlak meer te melden. We krijgen schetsen te zien van de Vision RS, een voorbode op een toekomstige hot hatch van het merk. Daarbij is de auto volgens Skoda doorspekt met designelementen die in de toekomst, uiteraard in afgezwakte mate, terug te zien zullen zijn op de complete RS-lijn.

De Vision RS meet 4,36 meter in de lengte, is 1,81 meter breed en 1.43 meter hoog. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,65 meter. Met die afmetingen valt de auto precies tussen de Fabia en de Octavia. Aan de achterzijde is het vooral de met koolstofvezel afgewerkte diffusor die de aandacht trekt. Het is goed mogelijk dat Skoda niet alleen een blik in de RS-toekomst werpt, maar tevens laat zien wat we van een opvolger van de huidige Rapid kunnen verwachten. Eerder schreven we al over Skoda's mogelijke voornemen om van de nieuwe Rapid meer een Golf-concurrent te maken dan de Octavia, omdat die laatste immers alleen als stationwagon en als liftback beschikbaar is. Deze auto draagt namelijk overduidelijk de koets van een hatchback. Opvallend is de plaatsing van de grille. Deze bevindt zich op deze auto lager op de neus, iets wat we ook zagen op een vroeg testexemplaar van de nieuwe Octavia.

Het is 1974 als Skoda de aanduiding RS voor het eerst toepast. De 180 RS en 200 RS waren de eerste (rally)auto's van het merk met de bekende tweelettercombinatie. Sinds 2000 wordt de naam RS gebruikt voor hot hatches van het merk.