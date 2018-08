Dieselkrachtpatser Skoda Kodiaq RS klaar voor lancering

Skoda lanceert een sportieve topversie van de Kodiaq tijdens de Autosalon van Parijs: de Kodiaq RS. De Tsjechen hebben hun marketingmachine aangeslingerd en presenteren een nieuwe set teasers.

Skoda liet eerder al weten dat het met een ware RS-versie van de Kodiaq op de proppen komt. Sterker nog, de Tsjechen hebben de auto al over de Nürburgring gejaagd en claimen een tijd te hebben neergezet van 9:29,84 en daarmee heeft de auto de titel 'snelste zevenpersoons SUV op de Nordschleife op naam weten te zetten. Overigens is de Kodiaq in de basis een vijfzitter.

De Kodiaq RS krijgt een 2.0 liter grote biturbo TDI mee, een blok dat 239 pk en 500 Nm mobiliseert. We kennen de dubbelgeblazen viercilinder al van auto's als de Passat en Arteon. De Tiguan is met dat blok goed voor een topsnelheid van 228 km/h terwijl een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h 6,7 tellen in beslag neemt.

De vierwielaangedreven dieselkrachtpatser beleeft in oktober tijdens de autoshow in Parijs zijn werelddebuut. De auto krijgt overigens het nieuwe RS-logo van Skoda op zich geplakt, een embleem dat voortaan in het rood is uitgevoerd.

Het is overigens niet voor het eerst dat Skoda een RS-versie van een dieselmotor voorziet. Zo was de huidige generatie Octavia voor de facelift behlave als 230 pk sterke benzine-RS ook met een 184 pk sterke 2.0 TDI in RS-kostuum te krijgen. Na de bijpuntsessie verdween deze van de Nederlandse bestellijst. Momenteel voert Skoda de Octavia RS alleen nog met 245 pk 2.0 TSI in het vooronder. Van de eerste generatie Fabia leverde Skoda tevens een RS met zelfontbrander: een 130 pk 1.9 TDI.