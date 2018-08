Vaart deze start-up in Tesla's vaarwater? 'PIF investeert in Lucid Motors en niet in Tesla'

De geruchtenmolen rondom Elon Musk's beruchte van-de-beurs-haal-tweet draait nog even door. Naar eigen zeggen was Tesla in gesprek met het het Saoudische Staatsinvesteringsfonds Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF) dat het Amerikaanse Tesla voor 72 miljard dollar van de beurs zou halen. Na dit weekend lijkt het er echter op dat PIF zijn pijlen op een ander automerk heeft gericht.

Dat zouden bronnen tegen het Amerikaanse persbureau Reuters hebben gezegd. Het Saoudische PIF sluit de laatste tijd al meerdere miljardendeals met innovatieve techbedrijven om minder afhankelijk te worden van de olievoorraaden die het land nu nog heeft. Vorige week sprak Elon Musk het over een groot Saoedisch belang en werd de naam van PIF meermalen genoemd. Later kwam naar buiten dat PIF toch geen interesse zou hebben. Nu zouden de Saoudi's volgens de ingewijden al om de tafel hebben gezeten met het Amerikaanse Lucid Motors. Die laatste is druk bezig met zijn eerste productiemodel die aan het einde dit jaar het levenslicht in Arizona moet gaan zien.

Naar verluidt kan PIF na een investering van 1 millard dollar meerderheidsaandeelhouder worden van dit Amerikaanse bedrijf. Dit bedrag ligt meer in lijn met PIF's eerdere uitgaven. De totale pot beslaat namelijk zo'n 250 miljard dollar, maar na eerdere investeringen van bijvoorbeeld 45 millard dollar in het Japanse SoftBank Group Corp, zou de 72 miljard dollar voor Elon's Tesla wel een gigantisch gat in de begroting slaan. Lucid Motors lijkt dan ook een reeëlere investering voor PIF. PIF noch Lucid hebben bevestigd dat de gesprekken daadwerkelijk plaats hebben gevonden, dus voorlopig moeten we het nog met Reuters' bronnen doen.

Lucid onthulde in 2016 een prototype van zijn Lucid Air: een luxe elektrische sedan met een maximale waarde van 100.000 dollar. In zijn meest opgepompte versie moet de Lucid Air zo'n 650 kilometer ver komen op één acculading. Lucid richt zich op een productie van 10.000 Airs in het eerste jaar. In 2019 begint de levering. Een geduchte concurrent voor Tesla dus.

Er hangen al een ruime week donkere wolken boven Tesla's hoofdkantoor in Silicon Valley. In een tweet deelde topman Elon Musk dat hij Tesla van de beurs wilde halen, wat voor flinke commotie op de beurs in New York zorgde. De koers van het aandeel Tesla schoot omhoog, waarna Musk werd aangeklaagd wegens zijn - volgens de investeerders - misleidende uitlatingen. Een turbulente week werd afgesloten met uitspraken van de top van Tesla die zich hevige zorgen maakt om de gezondheid van de CEO en zijn slaapmiddelengebruik. Na de productiehel van de Model 3 lijkt er een nieuwe geruchtenmolen te zijn aangeslingerd. Will be continued.