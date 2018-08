Geruchtenstroom niet te stoppen 'Saoudi's toch niet geïnteresseerd in Tesla'

Er is nog altijd veel te doen om de Tweet van Tesla-baas Elon Musk waarin te lezen valt dat hij zijn merk van de beurs wil halen. In tegenstelling tot wat eerder werd vernomen zou Saoudi Arabië geen interesse hebben in een overname van de Amerikaanse autobouwer.

Terwijl Musk wordt aangeklaagd wegens zijn volgens de investeerders misleidende uitlatingen, kwam gisteren het bericht naar buiten dat het Saoudische Staatsinvesteringsfonds Saudi Arabia's Public Investment Fund (PIF) interesse zou hebben getoond in Tesla. De Arabieren zouden met de Amerikanen in gesprek zijn over 'een rol' bij het van de beurs halen van het bedrijf, waarvoor meer dan 60 miljard dollar nodig zou zijn. Reuters meldt echter dat de PIF juist geen interesse heeft getoond in Tesla. Meerdere bronnen binnen dat fonds zouden dat hebben bevestigd.

De hele situatie blijft dus behoorlijk schimmig, maar binnen Tesla blijft lijkt het niet te blijven bij één uitspraak van de topman. Er zou daadwerkelijk serieus worden gekeken naar de mogelijkheid om van de beurs te vertrekken. Dat de PIF als 'verdachte' werd gezien is niet zo verwonderlijk, want de investeerdersgroep heeft de laatste tijd vaker miljarden gestoken in innovatieve techbedrijven. Bovendien heeft deze instelling onlangs een aandeel in Tesla verworven. Tel daarbij op dat de financiering voor het grootse plan volgens Musk al bijna rond zou zijn, en er is genoeg reden om de Arabieren bij de geruchtenstroom te betrekken.