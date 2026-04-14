Inmiddels kun je ook in Nederland aan de gang met Tesla FSD, waarmee je van het ene op het andere moment een zelfrijdende Tesla hebt. Je moet alleen wel zelf een oogje in het zeil blijven houden en dat blijkt ook werkelijk nodig.

Tesla mag FSD (Full Self-Driving) inmiddels ook aanbieden in Nederland en AutoWeek kon dat alvast uitproberen. Om de proef op de som te nemen, reden we - of eigenlijk dus vooral de Tesla - vanaf de redactie naar hartje Amsterdam. Zoals je in onderstaande video kunt zien, werden we al snel geconfronteerd met een wat onhandige actie van FSD. Bij de oprit van snelweg A10 staan verkeerslichten om, waar nodig, het verkeer gedoseerd toe te laten op de snelweg. Die stonden nu echter uit, maar FSD besloot er alsnog voor te remmen, tot ergernis van de automobilist achter ons. Die lette gelukkig goed op en kon een kop-staartbotsing voorkomen.

Eenmaal in Amsterdam was er nog een misser voor FSD. In wezen een wat ernstiger vergrijp, want het levert zo goed als zeker een boete op. De Tesla besloot een weg in te rijden die enkel toegankelijk was voor ongemotoriseerd verkeer. Daar werden we meteen fijntjes op gewezen door de lokale handhavers. Het gevolg: een boete. Althans, volgens hen is er vrijwel zeker automatisch een foto gemaakt van ons kenteken bij het inrijden van deze straat. Kosten: €130. Het devies is dus: als je FSD gaat uitproberen, blijf dan dus wel alert. Het is oprecht heel indrukwekkend, maar er zijn situaties waarin het toch nog niet helemaal begrijpt wat de regeltjes zijn of hoe de situatie werkelijk in elkaar steekt.

