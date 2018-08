40 procent voor 900 miljoen 'Nissan schroeft Chinese productie stevig op'

Nissan wil naar verluidt stevig investeren om z'n marktpositie in China te verstellen. Om hoger op de ladder te komen op de grootste automarkt ter wereld, moet de productie met zo'n 40 procent omhoog.

Bronnen die volgens Reuters dichtbij het vuur zitten, zouden dat hebben verklaard. Met de productiegroei zou een bedrag van 900 miljoen dollar zijn gemoeid. Dat bedrag is weer onderdeel van een groter pakket investeringen van zo'n 9 miljard dollar waarmee Nissan een plek in de top drie van de Chinese autoverkoopranglijst af wil dwingen. EV's spelen in die plannen een grote rol en lokale productie is een bittere noodzaak om succesvol te zijn in het land.

Met de investeringen zou Nissan de productiecapaciteit in China kunnen opschroeven tot maximaal 2,1 miljoen voertuigen per jaar. Op dit moment staat Volkswagen op nummer 1 in China, met zo'n 3 miljoen verkochte auto's in 2017. Wel is het zo dat de Duitsers net als alle andere buitenlandse autobouwers een verplichte joint-venture zijn aangegaan met een Chinese autobouwer, die dus meeprofiteert. In het geval van Volkswagen zijn dat FAW en SAIC, Nissan werkt samen met Dongfeng.

Nissan zou vanaf 2022 jaarlijks zo'n 2,6 miljoen auto's willen verkopen in China door te focussen op EV's ,bedrijfsvoertuigen en Venucia, een budgetmerk waarover op deze site al heel vaak geschreven is.