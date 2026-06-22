Er is altijd baas boven baas. Als het om elektrische bestelbussen en bedrijfswagens gaat, is de Nissan Interstar-e met afstand de grootste. Het is nu ook de elektrische bestelbus van Nissan met het grootste bereik!

Nissan verkoopt in Nederland twee elektrische bedrijfswagens: de Townstar Van en de Interstar-E. De Townstar Van is daarbij het Nissan-equivalent van de Renault Kangoo, de Interstar-E de Nissan-versie van de Renault Master. De Townstar Van schopt het tot een WLTP-bereik van 301 kilometer en was daarmee lang de elektrische bestelbus van Nissan met het grootste bereik. De Interstar-E was er vooralsnog immers alleen met 40 kWh accu en een actieradius van 180 kilometer. Daar komen nu versies boven met een aanzienlijk groter rijbereik en meer vermogen.

De 129 pk sterke Nissan Interstar-e met 40 kWh accu kost €44.900 en is er enkel in lengtemaat L2H2. De bestelbus is er met deze aandrijflijn enkel als N-Connecta. Is 180 kilometer rijbereik te min voor je? Dan kun je vanaf nu voor een Nissan Interstar-e met 87 kWh accu gaan. Die is met 141 pk en 300 Nm ook nog eens krachtiger, al heb je die extra pk's vooral nodig om het hogere gewicht te compenseren. Door de veel grotere accu is de Nissan Interstar-e met 87 kWh accu ruim 170 kilo zwaarder. Wat je er ook voor terugkrijgt: een actieradius van tot wel 460 kilometer. Daarmee komt de Interstar-e met 87 kWh accu ruim twee keer zo ver als de basisversie. Ook kun je hem rapper snelladen: met 130 kW in plaats van met 50 kW. Daar komt bij dat de Interstar-e met 40 kWh accu tot 1.500 kilo mag trekken en dat de versie met 87 kWh accu 2.540 kilo aan de haak mag hangen (L3H2: 2.300 kilo).

In tegenstelling tot de Interstar-e met 40 kWh batterij kun je de versie met de grote accu ook als langere L3H2 krijgen. Zowel de Interstar-e L2H2 als L2H3 zijn er met een maximum toelaatbaar gewicht van 3.000 of 4.000 kilo. De Interstar met 87 kWh accu is er vanaf €50.900 als L2H2. Voor de L3H2-variant ben je minimaal €52.400 kwijt. Beide prijzen gelden voor de N-Connecta-uitvoering.

De L2H2-variant heeft een laadvolume van 10,8 kubieke meter, de L3H2 slokt 13 kubieke meter aan spul op.