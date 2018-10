Rotatiemotor als range extender Mazda kondigt twee EV's aan

Mazda werpt een licht op de plannen die het merk op het gebied van elektrificatie heeft. De toevoegingen zijn een aanvulling op de Sustainable Zoom-Zoom 2030-strategie die vorig jaar gepresenteerd werd.

In het vorig jaar uit de doeken gedane Sustainable Zoom-Zoom 2030-strategie liet Mazda al weten dat het in 2019 een volledig nieuwe motorgeneratie presenteert, Skyacitv-X-blokken met compressie-ontsteking. Daarbij maakte het merk bekend de CO2-uitstoot terug te willen dringen. In 2030 moet de gemiddelde CO2-uitstoot van Mazda's modellen met 50 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 2030. In 2050 moet dit percentage op 90 procent liggen. Tevens liet mazda weten dat het vanaf 2019 start met het leveren van geëlektrificeerde modellen, iets waarbij de samenwerking die Mazda met Toyota aan is gegaan een handje bij moet helpen. Maar Mazda gaat verder.

Het merk zegt nu elk model dat het in 2030 verkoopt in zekere mate geëlektrificeerd zal zijn. Het merk verwacht dat deze auto's 95 procent van het verkoopvolume zullen beslaan. De overige 5 procent van de verkopen moet namelijk komen van volledig elektrische auto's, auto's waarvoor Mazda de techniek binnenshuis zegt te ontwikkelen. Het merk zegt twee EV's in het vat te hebben, waarvan er één is uitgerust met een range extender. Die range extender, Mazda heeft het er al langer over, zal bestaan uit een rotatiemotor. Op z'n komst moeten we in ieder geval nog jaren wachten, maar de plannen liggen in ieder geval op tafel!