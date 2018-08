Kleine uiterlijke aanpassingen Gesnapt: gefacelifte Jaguar XE

Jaguar heeft zijn XE op de snijtafel gelegd, maar hoe de bijgewerkte versie er precies uit komt te zien, is nog even een geheim. Wel kunnen we de gefacelifte sedan nu in camouflagetrim bekijken.

Jaguar's XE is alweer sinds 2014 onder ons en daarmee staat de sedan vooraan de rij om een facelift te ontvangen. De auto hangt nog zeer fanatiek in de plakkers, maar we durven al te stellen dat de auto niet al te hardhandig wordt aangepast.

Zo lijkt het erop dat de lichtunits aan zowel voor- als achterzijde worden aangepast, exemplaren die van led-techniek zijn voorzien. Verwacht verder subtiel aangepaste bumpers en kleine wijzigingen aan het interieur, waar vernieuwde infotainment de belangrijkste noviteit lijkt te worden.

Mogelijkerwijs maakt de XE kennis met een mild hybrid-aandrijflijn, maar helemaal zeker durven we dat nog niet te zeggen. We verwachten de bijgewerkte XE tijdens de Autosalon van Genève in z'n geheel te kunnen zien.