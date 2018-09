Komt overal (mee) weg Gereden: Suzuki Jimny

Slideshow

Woensdag Jimny-dag: eerder vandaag meldden we als eerste de Nederlandse prijzen en specificaties van de nieuwe Suzuki Jimny en dat je hem beter niet tegen een muur zet, nu weten we ook hoe hij rijdt. Verre van perfect, maar daar komt hij heel ver mee.

Een ladderchassis, hoog op de poten en enorme veerwegen: de nieuwe Suzuki Jimny is gebouwd volgens een ouderwetse receptuur. Dat belooft ouderwetse prestaties in het terrein, maar ook achterhaald weggedrag. Om het mindere nieuws maar meteen achter ons te laten: op asfalt is de Jimny inderdaad een wat onbehouwen auto. Wat vage besturing, rumoerig en met zijn 102 pk en 130 Nm net aan in staat om in het moderne verkeer mee te komen. De vijfbak met korte verzetten is op het asfalt ook geen feest. Hij schakelt weliswaar lekker direct, maar bij 130 km/h draait de motor al 4.000 tpm. Veel meer zit er ook niet in: de top ligt op 145 km/h. Misschien maar goed ook, want de Jimny heeft bij EuroNCAP drie sterren gescoord. Een chefkok springt daar een gat van in de lucht, maar in de automobielindustrie is het met zo'n rapportje niet fijn thuiskomen.

Waar zijn grotere concurrenten als olifanten door het terrein stampen, huppelt de lichte Jimny als een eekhoorn over kuilen

Toch, geloof ons: je vergeeft de Jimny die tekortkomingen subiet. Met zijn retro-looks, welhaast reactionair, is het tussen de hedendaagse windtunnelslaven een geweldige verschijning en zodra je de bossen in duikt, worden de mannen van de jongens gescheiden, waarbij de 'schattig' ogende Jimny een kerel van formaat blijkt. Zelfs in H2 kom je al een heel eind, dankzij het lage gewicht van de auto. Met de tussenbak in H4 lach je om modder en zand en in L4 giert de Jimny het uit. Terreincoryfeeën als de Jeep Wrangler en de Land Rover Defender imponeren elke keer weer, de Jimny doet dat op zijn heel eigen manier. Waar zijn grotere concurrenten als olifanten door het terrein stampen, huppelt de lichte Jimny als een eekhoorn over kuilen. Net zo goed, maar heel anders.

Tekortkomingen heeft hij beslist, maar unieke kwaliteiten te over om die te compenseren. Helaas dat de WLTP hem prijstechnisch een stok tussen de spaken duwt, maar wie zich daardoor niet laat afschrikken, heeft met de nieuwe Suzuki Jimny een buitengewoon charmante terreinbeul die eigenlijk geen concurrentie heeft. Maar des te meer charisma. Een ruwe bolster, waarvan je de blanke pit zelf mee dient te brengen. Dat vergt wel wat geduld, want de levertijd is op dit moment vijf maanden, zodat de eerste kopers pas in februari 2019 hun eigen 'boswandeling' kunnen gaan maken.

De volledige rij-impressie van de Suzuki Jimny staat in AutoWeek 39, die woensdag 26 september verschijnt. Voor die tijd op deze site de video die we vandaag draaiden.