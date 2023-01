Suzuki Jimny nu ook als vijfdeurs!

Er gaan al jaren geruchten over de komst van een vijfdeursversie van de Suzuki Jimny. Die is er nu. De nieuwe langere Suzuki Jimny met vijf zitplaatsen beleeft zijn debuut in India tijdens de Auto Expo.

Al begin 2020 doken de eerste geruchten op over de mogelijke komst van een langere Suzuki Jimny. Die zou niet alleen langer worden, maar ook nog eens vijf in plaats van drie portieren hebben. Een jaar later werd daadwerkelijk een ingepakt prototype van de langere en dus praktischere Suzuki Jimny gesnapt. Inmiddels zijn we weer een jaar verder en is het tijd voor de vijfdeurs Suzuki Jimny om zijn gezicht te laten zien.

De nieuwe variant van de Suzuki Jimny meet in India 3,99 meter in de lengte. Die lengtemaat is niet voor niets gekozen. Auto's met een maximale lengte van 4 meter worden er fiscaal minder zwaar belast. De reguliere 'korte' Jimny bestaat wereldwijd in twee smaken. Zo is hij in Europa - afhankelijk van de uitvoering - 3,55 tot 3,65 meter lang en heeft hij altijd een wielbasis van 2,25 meter. In Japan bestaat daarnaast ook nog een kei-car-versie met minder brede wielkasten en kleinere lengte (3,4 meter). De vijfdeurs Jimny is uiteraard de grootste van het stel. Ook de wielbasis is met 2,59 meter groter. Het scheelt maar liefst 34 centimeter! De Jimny krijgt er als vijfdeurs niet alleen een stel portieren bij, maar ook een extra zijruitje.

Suzuki bouwt de Jimny momenteel ook in India, maar de daar geproduceerde exemplaren zijn allemaal voor export bestemd. Voor het eerst brengt Suzuki de Jimny nu ook in India op de markt, enkel als vijfdeurs dus. Sinds vorig jaar is de Jimny in Nederland alleen nog als Jimny Professional te koop. Dat is een op zakelijk gebruik gerichte versie met slechts twee zitplaatsen. Die komt door zijn geringe afmetingen echter niet in aanmerking voor grijs kenteken. Deze langere vijfzitsversie komt dat na een ombouw mogelijk wél, en dat maakt de auto ook voor de Nederlandse markt wellicht interessant. Wat de auto mogelijk nog interessanter maakt: hij heeft een mild-hybride aandrijflijn met een 1.5 benzinemotor. Dat scheelt weer wat grammetjes CO2, met een bekend gevolg voor de bpm.

UPDATE: De Nederlandse importeur meldt aan AutoWeek dat de Suzuki Jimny 5-Door niet naar Nederland komt. Sterker nog, hij komt niet eens naar Europa.