Deze kleine 4x4’s koop je voor €10.000

Het zomert nog immer in ons land - en in onze hoofden en harten! Nadat wij al enkele cabriolets, goedkope vakantiekarren en caravantrekkers hebben geportretteerd, is het nu tijd voor leuke vrijetijdsvoertuigjes waarmee je ook buiten de gebaande paden kunt treden. Het aanbod is niet groot, maar we hebben toch drie verschillende compacts bijeen weten te schrapen. Een Lada Niva (cultcar!), een Suzuki Jimny en een Daihatsu Terios.

Een compacte 4x4? Dan mag de Suzuki Jimny uiteraard niet ontbreken! Een bescheiden alleskunnertje dat al een lange geschiedenis kent - van utiliteitsvoertuigje naar vrijheid blijheid! Met dit laatste in het hoofd is het maar een kleine stap naar de archaïsche Lada Niva. Ooit ook als werkpaard ontwikkeld, nu bijkans een cultstatus genietend. Het hier eveneens verdwenen Daihatsu zetten we ook nog eens graag in de spotlights en wel met Jimny-concurrent Terios. Wat krijg je als je budget 10 mille toelaat?

Suzuki Jimny Metal Top 1.3 Exclusive - 2007 - 150.017 kilometer - €8.999

We gaan helemaal terug naar 1968 toen de eerste generatie Suzuki Jimny - destijds LJ geheten - het levenslicht zag: een vierwielaangedreven terreinauto die voldeed aan de Japanse Kei-car-eisen. Bescheiden afmetingen, dus. Dat maakte hem lekker wendbaar in ruw terrein en zo was een blijvertje geboren. Inmiddels zijn we toe aan generatie vier, maar deze Suzuki Jimny is nog van de derde generatie. Gezien leeftijd en kilometerstand niet goedkoop, en dan zijn we er nog niet, want (Bovag-)garantie is tegen meerprijs. Opmerkelijk is zijn typering als ‘Special Edition’. Die uitvoering komen we in onze Carbase niet tegen. Aan de specificaties te zien, houden we het bij het topmodel Exclusive. Dat betekent onder meer standaard airco, lichtmetalen wielen en fabrieksaudio. Ook dakrails en een trekhaak (geremd trekvermogen: 1.300 kilo) zijn aanwezig op en aan de 3,65 meter korte vierzitter. Om daarmee toch wat bagageruimte over te houden, is het reservewiel stoer achterop gemonteerd.

Zo’n Jimny mag dan klein zijn, zijn daden zijn groot - althans in het terrein. Ladderchassis, starre assen voor en achter, inschakelbare vierwielaandrijving die voorzien is van hoge en lage gearing, licht van gewicht en soepel geveerd … Allemaal zaken die in het terrein van belang zijn. Daar stelt deze occasion niet teleur: duin, modder of sneeuw, pretmobieltje Jimny vindt het prima. Op de (snel)weg is het een heel ander verhaal: weinig comfortabel, nogal traag en lawaaiig, alhoewel de korte wielbasis in de stad weer een pluspunt is. Het hoge zwaartepunt noopt tot ingehouden bochtsnelheden. Kortom: een (gebruikte) Jimny koop je voor hetgeen waarvoor hij gemaakt is. Of als leuk speeltje voor erbij, want als langeafstandsridder is hij minder geschikt, maar dat geldt tevens voor de andere twee. Het bewijs: de 73-XB-ZK kende maar één eigenaar die jaarlijks gemiddeld nog geen 9.400 kilometer ermee aflegde.

Signalement

Merk Suzuki

Type Jimny Metal Top 1.3 Exclusive

Bouwjaar april 2007

Kilometerstand 150.017

Vraagprijs €8.999

Waar te koop? Vakgarage Van Dijk, Heerhugowaard

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.328 cc

Max. vermogen 63 kW/85 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 110 Nm bij 4.100 tpm

Bagageruimte 113 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1:13,7

0-100 km/h 14,1 s

Topsnelheid 140 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Lada Niva 1.7i - 2010 - 56.870 kilometer - €9.950

Veel van wat hierboven over de Suzuki Jimny vermeld staat, geldt in sterkere mate voor de Lada Niva. Een heel stuk robuuster - op het spartaanse af - nóg betere terreincapaciteiten en nóg minder geschikt als kilometervreter. Dat is aan deze Lada Niva wel te zien: hoewel slechts drie jaar jonger dan het Japje, is er een ton minder mee afgelegd. Oftewel een jaarkilometrage van nog geen 4.400 kilometer! Om deze occasion daarom als nieuw te bestempelen, gaat wat ver, want al verouderd rolden ze - vanaf 1977! - de fabriek uit. Intussen heeft de Niva hier bijkans een cultstatus verworven en dat houdt de vraagprijzen hoog. Want voor die tien mille krijg je een occasion zonder veiligheidsvoorzieningen: geen ABS, airbags of wat dan ook. Maar ook geen elektrische ramen, geen centrale deurvergrendeling, laat staan airco of navigatie … Nou ja, eigenlijk niets. Of toch: koplampsproeiers zijn aanwezig, evenals een toerenteller en stuurbekrachtiging.

Harder dan 80 km/h moet je niet rijden: alles bokt en maakt lawaai. Bovendien neemt het brandstofverbruik dan fors toe, terwijl de rijeigenschappen evenredig afnemen. En toch, en toch … Deze stoere Rus heeft dankzij zijn lage en hoge gearing en sperdifferentieel enerzijds iets onverzettelijks, anderzijds ook wat vertederends. Komt het door de groene lak (op de foto’s lijkt hij blauw) in combinatie met de witgespoten wielen? Misschien. Daarnaast is hij net een slagje groter dan de Jimny, waar vooral de voorpassagiers en de bagageruimte van profiteren. Kind van de rekening zijn de achterpassagiers: achterin is de Rus het krapst van ons trio. Kortom: een emotionele aankoop, geen rationele. Love it or hate it. Tot nu toe dat laatste, want hoewel al in november 2021 geïmporteerd, wacht de N-203-LT nog altijd op zijn eerste Nederlandse baas. Wie ontfermt zich over deze steppe- en toendrabedwinger?

Signalement

Merk Lada

Type Niva 1.7i

Bouwjaar juli 2010

Kilometerstand 56.870

Vraagprijs €9.950

Waar te koop? Auto De Jong, Cothen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.690 cc

Max. vermogen 60 kW/82 pk bij 5.400 tpm

Max. koppel 133 Nm bij 3.200 tpm

Bagageruimte 266 l/1.050 l

Max. aanhanger geremd 1.490 kilo

Gem. verbruik 1:10,5

0-100 km/h 19 s

Topsnelheid 137 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Daihatsu Terios 1.5-16V DVVT 4WD Track - 2011 - 177.945 kilometer - €9.995

Suzuki en Daihatsu zaten als goedkopere Japanse merken vaak in elkaars vaarwater. Op 4x4-gebied was dat niet anders, want met modellen als de Taft (al vanaf 1974), Feroza en de grote Rocky blies Daihatsu decennialang een flink deuntje mee. Het slotakkoord werd geblazen door de compacte Terios. Inderdaad ‘compact’, maar niet zoals de andere twee: hij doorbreekt de viermetergrens en heeft vijf portieren.

In ons occasionbestand vonden we deze Daihatsu Terios: de jongste van de drie, en met zijn kilometerstand het meest ervaren. Het gekke is dat we altijd de Jimny wat mannelijker vonden en de Terios wat vrouwelijker, maar jij mag daar gerust anders over denken. Hoe het ook zij: de N-360-JJ (sinds 2021 in ons land, sindsdien twee eigenaren gehad) zorgt goed voor zijn inzittenden. Zowel op veiligheidsgebied (zijairbags vóór) als - vooral - luxe voorzieningen (climatecontrol, privacy glass achter, verwarmbare buitenspiegels, bestuurdersstoel met hoogteverstelling, aux-aansluiting, leeslampjes voorin, elektrische ramen achterin en een met leer bekleed, multifunctioneel stuur) verslaat de Terios zijn tegenstrevers met gemak.

Ook biedt hij achterin de meeste ruimte en is de krachtbron met 105 pk/140 Nm het meest potent. Maar maak niet de fout deze occasion daarom wél als kilometervreter te bestempelen, want dat is hij evenmin. Een hoog zwaartepunt, veel motorgeluid (bij 130 km/h draait -ie 4.100 tpm, zelfs de Niva zit daar ruimschoots onder) en weinig ondersteunend meubilair zijn daar debet aan. En in het terrein? Met een knopje schakel je handig de vierwielaandrijving in of uit (de Lada heeft twee poken) en dan zijn bos en hei niet meer Terios-vrij! Eveneens handig is de korte eerste versnelling, maar toch denken wij dat de Terios op onverhard in Jimny en Niva zijn meerderen moet erkennen. Dit alles maakt de Terios enerzijds minder uitgesproken, maar anderzijds wat veelzijdiger.

Signalement

Merk Daihatsu

Type Terios 1.5-16V DVVT 4WD Track

Bouwjaar juni 2011

Kilometerstand 177.945

Vraagprijs €9.995

Waar te koop? SK Auto’s, Emmen

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.495 cc

Max. vermogen 77 kW/105 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 140 Nm bij 4.400 tpm

Bagageruimte 380 l/1.300 l

Max. aanhanger geremd 1.350 kilo

Gem. verbruik 1:13,5

0-100 km/h 12,4 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke van deze compacte 4x4’s past bij jou?

Samenvattend: de Lada Niva is zó archaïsch, dat hij de cultstatus heeft bereikt. Dat spreekt je aan of je vindt het maar niets. Een tussenweg lijkt niet mogelijk. Of die tussenweg moet ‘Suzuki Jimny’ heten: bijna net zo onverzettelijk op onverhard, maar een stuk moderner. Dat is de Terios van Daihatsu is nog sterkere mate (veiligheid, uitrusting) en hij biedt de meeste binnenruimte plus de krachtigste motor. Desondanks zal hij in ruw terrein minder ver komen. Asfalttijgers zijn het in elk geval geen van drie. Wat zou dan toch jouw keuze zijn?