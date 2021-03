Langere Suzuki Jimny betrapt

Suzuki kan de internationale vraag naar de Jimny nauwelijks aan. De vraag naar de even hoekige als sympathieke terreinwagen wordt straks ongetwijfeld nog groter. Suzuki test namelijk een langere versie en dat wijst er natuurlijk op dat er een nieuwe carrosserievariant op komst is.

De Suzuki Jinmy werd in 2018 na zo'n twintig jaar aan een nieuwe generatie geholpen. Vooralsnog kennen we hem alleen als driedeurs. Net als zijn directe voorganger, die ook met een softtop leverbaar was. Ruim is de Jimny geenszins, maar Suzuki heeft plannen het leveringsgamma uit te breiden met een langere variant. Van die uitgerekte Jimny zijn nu de eerste foto's geschoten.

Vorig jaar rond deze tijd schreven we al over de mogelijke komst van een Jimny met vijf portieren, die Maruti Suzuki in India zou gaan produceren. Maruti Suzuki voegde namelijk onlangs de Jimny aan het productieportfolio van de fabriek in het Indiase Gurgaon toe. De op deze spionagefoto's zichtbare Jimny lijkt een vroege versie van die vijfdeurs te zijn. Hoewel de achterportieren er nog niet inzitten, is het deel achter de voorportieren duidelijk een stuk langer dan bij de reeds bekende driedeurs. Overigens gaan er geruchten dat er ook een pick-up op basis van de Jimny aan zit te komen.

In Nederland zijn sinds de introductie in 1998 7.844 Jimnys verkocht. Vorig jaar gingen de sleutels van 75 exemplaren over de toonbank. In 2019 eindigde de verkoopteller op 179 stuks. Momenteel is de Jimny in Nederland alleen als Professional te krijgen, een versie zonder achterbank voor de zakelijke markt. In India produceerde Maruti Suzuki van de SJ-generatie Jimny, hier bekend als Samurai en in India 'Gypsy' geheten, overigens ook al een vijfdeursvariant.