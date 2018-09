Instappen vanaf € 26.999 Prijzen Suzuki Jimny bekend

In juni maakte de wereld voor het eerst in zo'n twintig jaar kennis met een volledig nieuwe Suzuki Jimny. We weten nu wat die kleine terreinreus in Nederland moet kosten.

Suzuki vraagt minimaal € 26.999 voor de nieuwe Jimny. Voor dat geld krijg je de Jimny in Comfort-trim, een relatief sober uitrustingsniveau. Wie € 27.999 voor de vrolijkste offroader in jaren neertelt, krijgt de Jimny als Select afgeleverd. Die uitvoering beschikt over elektrisch bedienbare ruiten, elektrisch bedienbare zijspiegels, chroomkleurige accenten in het interieur, stoelverwarming voor, privacy glass en een in twee gelijke delen neerklapbare achterbank.

Wie zich helemaal in de watten wil leggen, moet € 29.999 naar Suzuki overmaken. Voor dat bedrag levert Suzuki de Jimny Stijl bij je af. Deze versie beschikt ten opzichte van de Select over extra zaken als climate control, een aan een 7-inch groot scherm gekoppeld multimediasysteem met navigatie, lichtmetalen wielen, led-koplampen en Lane Departure Warning. De Jimny is slechts 3,48 meter lang en 1,65 meter breed. De topsnelheid van de Jimny met handbak ligt op 145 km/h, die van de zelfschakelende variant ligt 5 km/h lager. AllGrip Pro is standaard aanwezig, inschakelbare vierwielaandrijving met een 4H- en 4L-modus. In de basis is de auto voorwielaangedreven.

In alle gevallen doet een 102 pk en 130 Nm sterke 1.5 dienst als krachtcentrale, een viercilinder die standaard gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Suzuki levert de Jimny ook met een viertrapsautomaat, maar daarmee schiet de CO2-uitstoot omhoog van 154 g/km naar 170 g/km. Dat heeft zo zijn effect op de prijzen. Wie de automaat wenst, moet bij bovengenoemde prijzen namelijk maar liefst € 8.000 optellen...



Bestellen kan per direct, de levering start in het eerste kwartaal van volgend jaar.