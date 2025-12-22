De Duitse Dacia-dealer Carpoint deed lang niets liever dan Dacia's ruig aankleden en heeft nu een nieuwe uitlaatklep gevonden. Ook de Suzuki Jimny ontkomt namelijk niet aan een metamorfose.

Het door de Duitse Dacia-dealer Carpoint in het leven geroepen merk Redust staat momenteel vooral garant voor dik aangeklede Dacia's. Voor zowel de Dacia Duster als Bigster biedt Carpoints Redust heel wat visuele dikdoenerij aan en nu ondergaat de Suzuki Jimny in zekere zin dezelfde behandeling. Dit zijn de Redust Safari en de Redust Grand Safari. Die eerste is een verbouwde driedeursversie van de Suzuki Jimny, de tweede een volgehangen vijfdeursversie.

De Redust-versies hebben aangepaste bumpers, bullbars, sidebars, offroadbanden en een uitgebreid imperiaal. Opvallender zijn de designelementen die Redust voor het Safari-tweetal leent van andere offroaders. Zo is het masker dat rond de grille en de koplampen zit overduidelijk geïnspireerd op de snuit van de eerdere generaties van de Land Rover Defender. De verlichtingselementen op de motorkap zijn op hun beurt geleend van de Mercedes-Benz G-klasse. Beter goed gejat dan slecht bedacht, al is het aan jou om te bepalen of dat hier het geval is.