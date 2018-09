Onthulling in Parijs BMW laat stukjes 3-serie zien

Volgende week presenteert BMW tijdens de Autosalon van Parijs een geheel nieuwe generatie van de 3-serie, een auto waar het merk vandaag een paar flarden van toont.

BMW is al even fanatiek bezig met het aanjagen van de komst van zijn nieuwe 3-serie (G20). Medio augustus kregen we via BMW's officiële kanalen foto's te zien van een ingepakte 3-serie sedan die over de Nürburgring-Nordschleife werd gejaagd en vandaag worden stukjes van een stickervrij exemplaar getoond.

De nieuwe 3-serie komt op een variant van BMW's modulaire CLAR-platform te staan, een in de basis achterwielaangedreven platform dat onder andere al onder de 5- en 7-serie te vinden is. De auto slankt tot 55 kilo af ten opzichte van z'n voorganger en BMW zet hoog in op de sportiviteit van het model. Zo moet de nieuwe 3-serie stijver dan ooit zijn terwijl een volledig nieuwe ophanging de auto zowel comfortabeler als dynamischer moet maken.

Op de motorenlijst verschijnt wederom een brede selectie aan vier- en zescilinders. BMW liet zelfs al weten zijn sterkste viercilinder ooit in de auto te lepelen, een krachtbron die dus sterker is dan de 258 pk en 400 Nm sterke vierpitter uit onder meer de 630i GT. Op de foto's lijken we in ieder geval een M-performance model te zien, mogelijk de M340i.

De huidige 3-serie stamt uit 2011 en daarmee is het model niet bepaald stokoud te noemen. Ingepakte testexemplaren van de nieuwe dreier duiken overigens al sinds 2016 op. De onthulling laat niet meer lang op zich wachten.