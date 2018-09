Nieren dicht en verlicht BMW laat opnieuw Vision iNext zien

Slideshow

Binnenkort presenteert BMW de Vision iNext, een voorbode van een elektrische auto die in 2021 op de markt moet komen. Dat weten we zeker, onder meer omdat BMW gisteren een teaser van de auto wereldkundig maakte. Nu is het tijd voor nóg een schimmige plaat.

Waar de Vision iNext gisteren nog z'n kont, en in het voorjaar al z'n zijaanzicht liet zien, gaat het nu om het front van de auto. De Vision iNext blikt vooruit op een model dat uitsluitend met een elektrische aandrijflijn beschikbaar komt. Een écht Tesla-concurrent dus, en tevens de auto die binnen het BMW-gamma een voortrekkersrol moet spelen op het gebied van autonoom rijden. De auto, die naar verluidt een actieradius van maar liefst 700 km krijgt, verschijnt in 2021, maar volgend jaar krijgen we de Vision-voorbode al te zien.

Qua uiterlijk vertoont de auto veel overeenkomsten met de op de IAA in Frankfurt gepresenteerde i-Vision Dynamics, al is de nieuwste auto een stationwagen-achtige met een verder naar achteren doorlopende daklijn. De opvallende versmalling in de zijruitpartij keert echter terug en ook het front is erg herkenbaar. BMW heeft kennelijk een manier gevonden om z'n kenmerkende 'nieren' te kunnen behouden als een echte grille niet meer nodig is. De twee losse elementen worden aan elkaar gesmolten, afgesloten en krijgen in het geval van de concept-car verlichte rand.

Voordat de productieversie van de Vision iNext zich aandient, maken we nog kennis met de iX3. Omstreeks 2025 moet 15 tot 25 procent van de verkochte BMW's een EV zijn.