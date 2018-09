Aansluitende grille in beeld BMW 3-serie schemert door

Slideshow

Als er een nieuw model in aantocht is zijn we er inmiddels aan gewend dat er een grote stroom teasers en gelekte afbeeldingen op gang komt. Bij de BMW 3-serie worden die twee gecombineerd: maak kennis met de gelekte teaser.

Deze plaat is op een forum online verschenen en toont onmiskenbaar de nieuwe BMW 3-serie onder een doek. Mede dankzij door BMW zelf vrijgegeven camouflagebeelden is dat inmiddels met zekerheid vast te stellen. De aan elkaar gesmolten grille kennen we inmiddels van andere nieuwe BMW's en neemt de ruimte tussen de koplampen volledig in beslag. De koplampen zelf lijken ietwat in een V-vorm tegenover elkaar te zijn geplaat

De matgrijze kleur van de grille-omlijsting suggereert dat het hier om subtopper M340i gaat, een variant die ongetwijfeld naast minder krachtige versies wordt gepresenteerd op de Autosalon van Parijs. Daar is de nieuwe 3-serie één van de klapstukken.