Italiaanse smaakmaker? Back to Basics: Fiat Tipo

Slideshow

Met de laatste nieuw geproduceerde Fiat Punto sluit Fiat een heel tijdperk af en verdwijnt er een bekende naam uit de showrooms. Twee jaar geleden werd een oude naam juist afgestoft na ruim twintig jaar: de Tipo. De vierdeurs sedan verdween al van de lijst, de hatchback en stationwagon zijn er nog. De kleinste is er voor net geen 20 mille.

Fiat Tipo Hatchback 1.4 Pop

€ 19.995

Om eerlijk te zijn loopt Fiats verkoop in ons land niet heel lekker. Met slechts 5.464 nieuwe Fiats op geel kenteken dit jaar valt het Italiaanse merk bijna uit de top-20 van Nederlands bestverkopende merken. Met meer dan 3.000 exemplaren trekt de Fiat 500 voornamelijk de kar. Hoewel de Tipo nog maar kort bij de dealers staat, wil de verkoop nog niet echt vlotten. Dit jaar ontvingen slechts 348 klanten hun nieuwe Tipo.

Tijd om eens te kijken wat Fiat voor een aanbieding in huis heeft met de basis-Tipo. Voor € 19.995 staat de Tipo in de Pop-trim voor de deur. Onder de kap ligt een 1,4-liter benzinemotor met 95 pk. De topsnelheid van de Italiaan ligt met deze motor op 185 km/h, een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h neemt 12,1 seconden in beslag. Geen cijfers waar menig Italiaans hart sneller van gaat kloppen, maar wel acceptabel. Fiat zadelt overigens niet elke Pop-rijder op met een typische basismotor, want tot de Lounch (€ 22.995) is dit de enige benzinemotor die leverbaar is. Voor de 1.4 T-Jet met 120 pk stap je minimaal in een Business van € 24.595.

Als basis-Pop spuit Fiat de Tipo zonder bijkomende kosten enkel in het 'Bianco Gelato': ijs-wit. Bumpers en spiegelkappen worden in dezelfde kleur meegespoten, wat het geheel iets frisser maakt. Mede door de standaard verchroomde handgrepen ziet de Tipo er op het eerste oog niet enorm kaal uit. De stalen 15-inchwielen met plastic wieldoppen én de zwarte plastic onderdelen in de voorbumper waar bij luxere versies de mistlampen zitten, doen toch wat afbreuk aan het ontwerp. Metallic-lak (€ 695) en 16-inch lichtmetaal (€ 495) zijn optioneel leverbaar. Halogeen-dagrijverlichting en koplampen in de binnenspiegel van elke voorganger verklappen daarnaast dat een basis-Tipo ze achtervolgt. Verder zit de Tipo voldoende in zijn spullen. Deuren worden op afstand geopend, de klimaatregeling gaat door middel van de handbediende airconditioning, de ramen worden rondom elektrisch geopend en ook de spiegels laten zich met één knop elektrisch verstellen. Ook is elke Tipo is voorzien van een radio met aux- en usb-aansluiting (zonder Bluetooth). Dingen die je wellicht mist, vangt Fiat eventueel op met de Popstar die een treetje boven de Pop staat. Voor € 1.500 krijg je dan namelijk cruisecontrol, led-dagrijverlichting, 16-inch lichtmetaal, een 5-inch touchscreen voor het infotainment met Bluetooth-aansluiting en een met leer bekleed stuurwiel met knoppen voor de bediening van de radio.

Voor nog geen twintigduizend euro biedt Fiat een vrij volwassen auto aan. Iets meer luxe om de dagelijkse kilometers te vergemakkelijken, is binnen handbereik voor een relatief kleine meerprijs. Zie jij jezelf in een Tipo Pop rondrijden? Laat het ons hieronder weten.