De Lynk & Co 01 biedt 50% meer kleur dan voor de facelift

Lynk & Co introduceerde in de afgelopen jaren twee geheel nieuwe modellen. Toch blijft de ouwe, trouwe 01 de populairste auto van het merk. Dat is niet gek als je naar de vanafprijs kijkt, maar is de uitrusting ook oké?

De Lynk & Co 01 werd bij zijn aantreden in 2021 meteen populair, omdat Lynk & Co het ding in een abonnementsvorm voor een relatief prikkie aanbood. Het destijds nieuwe zustermerk van Volvo presenteerde een XC40-achtige SUV voor veel minder geld, voorzag ook nog in een riante standaarduitrusting en hield het aanbod erg overzichtelijk. Lynk & Co’s van de eerste lichting zijn zelfs allemaal identiek, al konden klanten nog kiezen tussen blauw en zwart.

Sinds 2024 is het aanbod gewijzigd. De plug-in hybride 01 kreeg een facelift, kreeg iets meer vermogen en komt iets verder op stroom, namelijk 75 kilometer. Lynk & Co is gestopt met de abonnementen, maar biedt de 01 nu wel voor minder aan. Er zijn nu twee uitvoeringen en de goedkoopste daarvan, de Core, is voor €43.145 van jou. Je herkent hem aan de volledig in één kleur uitgevoerde carrosserie, het ontbreken van privacy glass en 19- in plaats van 20-inch lichtmetaal.

Ten opzichte van de duurdere More (€47.145) mis je bovendien adaptieve koplampen, een automatisch dimmende binnenspiegel, elektrisch verstelbare voorstoelen, in kleur verstelbare sfeerverlichting, stuurwielverwarming en kunstlederen stoelbekleding. Ook heeft de Core geen draadloze telefooncamera, geen panoramadak, geen elektrisch te openen achterklep, geen 360-graden camera en een minder uitgebreid audiosysteem.

Het forse prijsverschil tussen de twee varianten komt dus wel degelijk terug in een groot verschil in uitrusting, maar dit alles wil niet zeggen dat het behelpen is in de Lynk & Co 01 Core. Zo heb je nog altijd ledkoplampen, stoelverwarming, een 15,4-inch touchscreen met navigatie, adaptieve cruisecontrol en automatische climatecontrol met twee zones.

De keuze van de auteur

Met zijn heldere ramen, niet-zwarte wielen en geheel in kleur uitgevoerde carrosserie vind ik de Core simpelweg mooier dan de More. Toch is de uitrusting van die dikkere versie wel degelijk verleidelijk, vooral vanwege het audiosysteem, het panoramadak en de stuurwielverwarming. Deze keuze zou in de praktijk toch vooral van het budget afhangen, maar voor dit verhaal houd ik het maar bij de Core. Qua kleuren is er 50 procent meer te kiezen dan voorheen, en dat terwijl blauw is geschrapt. Naast zwart kun je nu kiezen tussen wit en groen, waarbij dat laatste mijn keuze zou zijn. Kost trouwens niets extra, dus het blijft dan ook bij die €43.145.