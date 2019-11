100 km/h: ik vind het allang best

Honderd dus. Het zal snel wennen. Dit is Nederland. De nationale capitulatie wordt een stappenplan. Men mokt en schreeuwt, we zien wat boze voxpops op tv, het volk berust, men past zich aan. Wat Ruttes keiharde verzet tegen de grootste crisis in zijn politieke leven, kuch, aan stikstofreductie oplevert? De wetenschappers kunnen nuanceren wat ze willen. Dit land is murw. Ik ook hoor, ik vind het allang best. Het leven wordt er op de weg niet leuker op bij 130.

Voortaan heb je je krachtreserves dus uitsluitend nodig voor het inhalen van vrachtwagens. Die gaan 87, big deal. Met zeventig pk kom je een heel eind. Het bewijs? Hoor mijn anekdote.

Pon bood me een proefrit met de Lamborghini Urus aan. Mijn ja was hartstochtelijk. Tegen de nieuwe ride van Enzo Knol en Porsche-moe vastgoedkader ga je geen nee zeggen. Ik vergat van opwinding spontaan dat het 2019 was. Daar reed ik dan, op de A28. Ik keek uit het raam. Daar ging een BMW-rijder met 190 pk, een Audi e-Tron met 408, een Teslaman met tegen de 500, daar zag ik de VW-rijders met al naar gelang hun plaatsje op de loopbaanladder 115, 130, 150 of 200 carrièrepaarden. Bijna al die ego’s kon ik met één trap op het gaspedaal vermorzelen. Dat liet ik na, want ik ben een keurige rijder, en de wet is de wet. Ik keek op mijn dashboard. Daar zag ik digitale vermogensmeters aangeven welke percentages koppel en vermogen ik gebruikte. Dat was leerzaam. De Urus heeft 650 pk. Van die titanische krachten consumeerde ik op de snelweg maximaal 10 %, behalve bij inhalen – dan werd het even twintig. Met de cruise control op 110 was het 8 à 9%. Wat een geestige gedachte, dat ik onder Rutte III vanaf volgend jaar een Lamborghini met 70 tot 100 pk op zijn wettelijke limiet kan rijden. De wereld kwam mij absurder voor dan ooit.

De Urus- en de 3008-rijder zitten vanaf heden in hetzelfde naargeestige schuitje. Ze hebben allemaal te veel vermogen. Wat zullen we er eens mee doen? Zinloos grommen voor het stoplicht? Kan met je nieuwe stekkerleasebak ook niet meer. T-shirts met je persoonlijke powerscore laten drukken? Ze zien je aankomen op casual friday.

Intussen blijft de paardenberg groeien. Die Urus is helemaal geen einde van een tijdperk maar het begin van een volgende ronde spierballenvertoon, nu nog schaamtelozer want emissievrij. De nieuwe grand slam is in volle gang. De enige partijen die het een beetje nuchter houden zijn VW met de e-Golf (136 pk) en de drieling e-Up/ Citigo/ Mii (83 pk), Renault met de Zoe (tot 135 pk), Hyundai met de Ioniq Electric (136) en Nissan met de basis-Leaf (147). De Hyundai Kona, Kia e-Niro en Soul zitten al boven de 200. Audi e-tron, Mercedes EQC en Jaguar i-Pace: 400+. Bij Tesla en Porsche is the sky the limit. Er verandert niks. Power is marketing. In een wereld die 100 rijdt.

Daar is de eerste file. Ik breng meer dan twee ton Lamborghini keramisch tot stilstand. Daar sta ik dan tussen de Audi’s en de Tesla’s. Zij kijken naar mij, ik kijk naar hen. Als we eerlijk waren zouden we maar één ding denken: sukkels die we zijn.

Zie net dat de arme Suzuki Celerio hier wordt geschrapt. Steeds meer kleine autootjes worden door de WLTP-norm onbetaalbaar. Het is de gotspe van de groene golf; de echte spaarders sneuvelen als eersten. Ik bestuurde de Japanse Indiër in mei nog; 68 pk, 1 op 28. Hij beviel me prima. Dit was de auto die we in afwachting van echt betaalbare EV’s nu allemaal voor 11 mille hadden moeten kopen. Ik hoor design- en tech-verslaafden morren: “Ja maar de stijl dan, en de multimedia?” Mensen, wij zijn het Nederlandse volk maar, grootmeesters in berusten.

Nu die geweldige Focus ST de sporen geven. Tweehonderdtachtig pk, wat wordt dat heerlijk grommen voor het stoplicht.