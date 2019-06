Mercedes-Benz E300DE Estate - Volvo V90 - Dubbeltest

Mercedes-Benz is druk aan het elektrificeren, zodoende is de E-klasse er nu ook als plug-in hybride. Wat is de toegevoegde waarde van een elektromotor? En moet je er wat voor opofferen? We zoeken het uit in een vergelijking met de PHEV Volvo V90 T8.

Onder het EQ-label is Mercedes druk bezig met elektrificatie, van 48 volt mild-hybrid tot volledig elektrische auto’s. Daartussenin zitten plug-in hybrides (PHEV’s), zowel met diesel- als benzine- motor. In Nederland is de grote populariteit van PHEV’s al een aantal jaren over zijn hoogtepunt heen, een lager bijtellingspercentage levert die techniek niet meer op. Het maakt van de PHEV echter niet direct een overbodig product. De nog altijd lage CO2-uitstoot van dit soort auto’s zorgt namelijk wel voor een lager bpm-bedrag en daarmee voor een gunstiger aanschafprijs, terwijl de prestaties dankzij de toegevoegde elektromotor hoger liggen dan bij een versie zonder zo’n additionele aandrijfeenheid. De plug-in hybride C-klasse is er in Nederland niet meer bij, wel nog de S560e en nu ook de E300de, die laatste als sedan én als stationwagon; ze dragen op het voorscherm een EQ Power-logo.

Om een idee te krijgen waar we de E300de moeten plaatsen, zetten we hem als Estate naast de Volvo V90 T8, eveneens een grote stationwagon met zowel een tankdop als een laadaansluiting. Kortom, twee E-segment PHEV-stationwagons en vooralsnog ook de enige twee die er te koop zijn. Kijken we wat verder, dan wordt al snel duidelijk dat beide fabrikanten wel elk een eigen visie hebben op de manier waarop je een plug-in hybride configureert. Mercedes-Benz monteert de elektromotor tussen de in lengte geplaatste dieselmotor en de versnellingsbak in. De aandrijving vindt zodoende nog steeds plaats op de achterwielen en voor het accupakket is een plekje bovenop de achteras vrijgemaakt. Hoe anders doen de Zweden dat! De V90 is in de basis een voorwielaandrijver met een dwars voorin geplaatste viercilinder, in dit geval een benzinemotor. De hybridisering komt tot stand door aan de achteras een elektromotor toe te voegen, wat van de Volvo een vierwielaandrijver maakt. Het accupakket zit weggewerkt onder de middentunnel.

Het grote doel van alle toegevoegde techniek is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarin zijn deze beide merken geslaagd. Mercedes geeft een uitstoot op van 44 gram per kilometer en Volvo duikt daar (afhankelijk van de bandenkeuze) zelfs nog een grammetje onder. Eén en ander resulteert voor beide auto’s in basistrim in een bpm-bedrag van slechts € 2.392, waardoor de vanafprijzen beperkt blijven tot € 71.453 voor de E-klasse en € 71.495 voor de V90. Veel dichter kun je niet in elkaars vaarwater zitten.