Audi E-Tron 55 Quattro - Mercedes-Benz EQC 400 - Dubbeltest

Gezien de hoeveelheid aandacht die EV’s krijgen in de media, lijkt het wellicht alsof de verkooplijsten erdoor worden gedomineerd. Maar dat valt wel mee. Als er een boot aankomt met Tesla’s Model 3, piekt het model even, omdat er jaren aan pre-orders openstaan. Maar de top-20 bestaat verder uit Fiesta’s, Ups, kleine cross-overs, compacte middenklassers en een BMW 3-serie. Mede door de elektrische versies zien we ook de Hyundai Kona en Kia Niro in de lijst opduiken, maar auto’s met een brandstofmotor zijn nog altijd in de meerderheid, ook bij gloednieuwe modellen. Kijk je echter naar de hoeveelheid reclame die Audi en Mercedes maken voor de modellen op deze pagina’s, dan zou je zeggen dat het de klassementsleiders zijn. De Auto E-tron en Mercedes EQC zijn echter geen hardlopers. Zelfs niet in Nederland, dat na Noorwegen zo’n beetje het belangrijkste EV-land ter wereld is als je kijkt naar het marktaandeel. Maar beide SUV’s dienen een hoger doel. Zowel voor Audi als voor Mercedes geldt dat het de eerste serieuze volledig elektrische auto is van het merk. Ja, Mercedes had al de elektrische Smart in huis, en van het eigen merk kleine series van de SLS Electric en de A- en B-klasse, hoewel dat meer uitgebreide proeftuinen waren. De EQC is een volwaardig productiemodel, dat in serie wordt gebouwd op dezelfde assemblagelijn als de GLC-klasse. Geen beperkte oplage of selectieve klantengroep dus. Audi op zijn beurt had geen enkele elektrische auto die je kon kopen totdat deze E-tron er kwam – los van enkele concept- auto’s met stekker.