Zo zuinig is de Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid in de praktijk

Bij de zuinigste benzineauto’s zonder stekker volgens fabrieksopgave zitten twee modellen van Suzuki. De Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid staat net als de Swift in de eerder al aangehaalde top tien . In de AutoWeek Verbruiksmonitor vind je hoe zuinig auto’s in de praktijk zijn, in deze aflevering kijken we naar het echte verbruik van de Ignis.

In de Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid zit dezelfde mild-hybride aandrijflijn als in de Suzuki Swift. Die heeft in de hatchback volgens de fabriek maar 4,2 liter per 100 kilometer nodig, in de praktijk blijkt dat voor de hatchback nog altijd slechts 4,78 liter te zijn. Daarmee verbruikt de Swift nog altijd weinig, hij scoort een nette 1 op 20,9. Maar nu gaan we kijken wat de kleinere Ignis, die er uitziet als een kleine SUV, met dezelfde techniek presteert.

Fabrieksopgave Ignis 1 op 25,6 tot 1 op 23,2

De fabrieksopgave van de Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid is afhankelijk van de versnellingsbak 1 op 25,6 (3,9 l/100 km) tot 1 op 23,2 (4,3 l/100 km). Een waarde die de drie Ignis-rijders die hun verbruik bijhouden in de Verbruiksmonitor op deze site niet benaderen maar met gemiddeld 4,75 liter rijden de Ignis-rijders iets zuiniger dan de Swift-rijders. Het is 1 op 21,1 om 1 op 20,9 voor de Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid.

In een vergelijkende test die AutoWeek in 2022 met de Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid deed nam de kleine auto met SUV-achtige looks het op tegen een Hyundai i10 en een Toyota Aygo X. Bij die vergelijkende test gooide de Suzuki Ignis ook al hoge ogen: met 1 op 18,7 was hij in de praktijk zuiniger dan de Toyota Aygo X en de Hyundai i10. Van de nieuwe kleine Toyota zijn nog geen praktijkverbruiken van Aygo X-rijders in de Verbruiksmonitor te vinden, van de Hyundai i10 wel.