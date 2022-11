Zo zuinig is de Honda Jazz 1.5 Hybrid in de praktijk

De Honda Jazz 1.5 Hybrid moet slechts drie auto’s boven zich dulden in de top tien van zuinigste benzineauto’s zonder stekker. Tenminste, als je uitgaat van de fabrieksopgave voor het verbruik. De in 2020 gelanceerde huidige generatie is er in ons land alleen nog als hybride, en niet alleen de fabrieksopgave is keurig, ook het verbruik in de praktijk van de Jazz is heel netjes. Gemiddeld 1 op 23 halen de Jazz-rijders die het verbruik van hun auto bijhouden in de Verbruiksmonitor .

Oké, het is 1 op 23 afgerond want het gaat om 4,35 liter per 100 kilometer wat neerkomt op 1 op 22,99. Daarmee is de Jazz in de praktijk zuiniger dan de Renault Clio Hybrid 140 die een betere fabrieksopgave heeft. Die haalt in de praktijk gemiddeld 1 op 20,3. Zo zuinig als de zuinigheidskampioen Toyota Yaris Hybrid is de Jazz echter ook weer niet, die komt gemiddeld uit op 1 op 23,3 in de praktijk. Overigens zijn er van de Honda Jazz 1.5 Hybrid minder mensen die het verbruik van hun auto bijhouden. Dat zijn er maar vijf, het gemiddelde praktijkverbruik van de Renault en Toyota is gebaseerd op de input van meer rijders.

Jazz 1.5 Hybrid getest tegen Yaris Hybrid en Clio Hybrid

De drie auto’s zijn qua formaat en kosten vergelijkbaar en daarom brachten we het drietal twee jaar geleden bij elkaar. Toen was de Yaris het zuinigst, de Jazz de op een na zuinigste en de Clio dus het minst zuinig. Het praktijkverbruik van Jazz Hybrid kwam in die test overigens uit op 1 op 18,8, in de zomer van dat jaar haalden we 1 op 20,6. Cijfers die beduidend slechter zijn dat die van de Jazz-rijders in de Verbruiksmonitor maar een test in AutoWeek is niet bedoeld om zuinigheidsrecords te breken door middel van hypermilen.

Zuinigste verbruik: bijna 1 op 25

De zuinigste Jazz 1.5 Hybrid komt maar liefst 24,9 kilometer ver op een liter benzine. Er is ook een Jazz Crossstar-rijder die uitkomt op 1 op 20,0. Dat is de iets opgeruigde versie van de Jazz en die is mede daardoor iets minder zuinig.

Fabrieksopgave

Honda geeft voor de Jazz 1.5 Hybrid een verbruik op van 4,5 l/100 km en dat komt neer op 1 op 22,2. Dit is volgens de WLTP-methode, volgens de NEDC-cyclus die verder van de realiteit afstaat is het overigens 3,7 tot 3,9 liter per 100 kilometer, afhankelijk van de uitvoering. In de praktijk kom je daar ergens tussenin uit.