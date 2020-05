Back to basics: Suzuki Ignis (2020)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Suzuki Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort

€ 16.750

Wie vroeger een lekker goedkoop autootje voor erbij wilde, klopte vaak bij Suzuki aan voor de Alto. De Celerio nam het stokje over, maar is inmiddels ook alweer uitgezwaaid. Voor een écht heel goedkope auto kan daardoor niet meer bij Suzuki worden aangeklopt, want met een kleine € 17.000 voor de instap-Ignis kan het elders een stuk goedkoper. Of je dan net zo’n uniek koetsje krijgt, is dan wel weer de vraag. Bij de recente facelift is een subtiele bezem door het motorengamma van de Ignis gehaald. De vertrouwde 1.2 benzinemotor is geschrapt en maakte plaats voor een efficiëntere Smart Hybrid-variant. 83 pk’s houden zich schuil onder het motorkapje. Het blok is leverbaar in combinatie met een handbak of CVT-automaat. Als instapversie geldt uiteraard de handgeschakelde variant.

De lijst met uitrustingen is opgebouwd uit drie versies: de Comfort, Select en Style. Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste versie bedraagt dik € 5.000. Wat schrapt Suzuki dan zoal bij de Comfort? Voor de buitenkant houdt het merk lichtmetalen wielen, dakrails en een verbrede stootrand rondom achter de hand voor de luxere versies, want de kaalste variant krijgt deze accessoires niet. Dat is toch jammer, want de 15-inch stalen wielen en het kale dakje maken de Ignis meteen iets minder stoer. De spiegelkappen en handgrepen worden wel in de standaard ‘Fervent' rode kleur gespoten én (automatische) ledverlichting rondom behoort ook tot de standaard voorzieningen. De grille krijgt verder verchroomde sierstrips terwijl de A- en B-stijl in het contrasterende zwart worden afgewerkt.

Binnen vallen de verschillen met de luxere versies meer op. Maar eerst het positieve nieuws: een handbediende airconditioning en elektrisch bedienbare spiegels en ramen zijn bij de Comfort aanwezig. Qua multimedia levert de instapper echter aan luxe in, want het 7-inch aanraakscherm uit 'dikkere' varianten is in geen velden of wegen te bekennen. Een eenvoudige analoge radio vult de plek middenin het dashboard. Wel kan deze simpelere radio overweg met Bluetooth, DAB+-radio en cd’s. Bedieningsknoppen zijn in het stuur verwerkt. De iets luxere Select (v.a. € 18.250) krijgt naast het luxere multimediasysteem met aanraakscherm en Apple CarPlay/Android Auto ook een achteruitrijcamera, elektrisch verwarmbare buitenspiegels en 16-inch lichtmetalen wielen. De Style doet hier vanzelfsprekend nog een schepje bovenop met een automatische airconditioning, sleutelvrije startfunctie, navigatie en cruisecontrol. Ook Suzuki’s uitgebreidere veiligheidspakket met radars en remassistenten behoort dan tot de standaarduitrusting. Is dat de meerprijs van minimaal € 3.000 waard?