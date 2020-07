Prijzen Volkswagen ID.3 bekend

Eindelijk is bekend welke bedragen Volkswagen in Nederland wil ontvangen voor de ID.3. De speciale introductieversies zijn van Nederlandse prijslabels voorzien en AutoWeek kan als eerste melden wat ze moeten kosten.

De Volkswagen ID.3 komt als 1st, als 1st Plus én als 1st Max naar ons land. Welke uitvoering je ook kiest, je krijgt vooralsnog altijd de 204 pk sterke variant van de ID.3 met een 58 kWh accupakket in zijn bodem, goed voor een WLTP-bereik van 420 kilometer. Voor de 1st vraagt Volkswagen € 37.990. De 1st Plus en 1st Max kosten respectievelijk € 43.990 en € 49.490. In een later stadium volgen niet alleen de serie-uitvoeringen van de ID.3, maar komen ook de versies met de 150 pk leverende elektromotor en het 45 kWh accupakket op de markt. Met laatst genoemd accupakket moet de ID.3 330 kilometer kunnen afleggen. Later volgt ook een 77 kWh-versie die 550 kilometer ver moet kunnen komen op één acculading. Volkswagen mikt voor de ID.3 op een uiteindelijke vanafprijs van minder dan € 36.000, maar vooralsnog zijn alleen de 1st-uitvoeringen van de ID.3 met het 58 kWh accupakket en de elektromotor van 204 van een prijskaartje voorzien.

De standaarduitrusting van de € 37.990 kostende 1st-uitvoering bestaat onder meer uit 18-inch lichtmetaal, het Discover Pro-multimediasysteem, adaptieve cruisecontrol, klimaatregeling met twee zones en ledkoplampen en -achterlichten. De lijst gaat verder met parkeersensoren voor en achter, verwarmbare voorstoelen, een verwarmd en met leer bekleed stuurwiel en sfeerverlichting met tien instelbare kleuren. De € 43.990 kostende 1st Plus voegt daar zaken als 19-inch lichtmetaal, led-matrixkoplampen, donkerrode led-achterlichten met 'animatie', Keyless Acces, een achteruitrijcamera, getinte achterste zijruiten, een getinte achterruit, elektrisch instelbare, inklapbare én verwarmbare buitenspiegels aan toe. Ook zijn speciale voorstoelen, met kunstleer beklede deurpanelen en sfeerverlichting met 30 instelbare kleuren extraatjes die bij deze uitvoering horen. De € 49.490 kostende 1st Max staat op 20-inch lichtmetaal en krijgt het Travel Assist-pack mee waarmee je in de file in zekere zin autonoom kunt rijden. Volkswagen pakt verder uit door deze uitvoering een dodehoeksensor, een head-updisplay, een inductielader, een panoramadak en elektrisch verstelbare voorstoelen met massagefunctie mee te geven.

De ID.3 met zijn 58 kWh accupakket en 204 pk en 310 Nm sterke op de achteras geplaatste elektromotor legt 1.794 kilo in de schaal. Hij heeft een topsnelheid van 160 km/h. De 4,26 meter lange hatchback sprint in 7,3 sconden naar 100 km/h. De bagageruimte heeft een inhoud van 385 liter.

Volkswagen bood eerder al de mogelijkheid om een exemplaar van de ID.3 1st te reserveren. Wie toen een exemplaar gepreorderd heeft, kan de ID.3 nu bestellen. Volkswagen heeft voor nieuwe geïnteresseerden een wachtlijst waarop je je kunt inschrijven. Het merk geeft acht jaar garantie op het accupakket (tot 160.000 kilometer) en twee jaar garantie op de rest van de auto, zonder kilometerbeperking. De eerste exemplaren moeten in september geleverd worden.