Zo ver komt de Polestar 2 Dual Motor in de praktijk

De Polestar 2 is er sinds een klein half jaar in twee uitvoeringen: de Single en de Dual Motor. De Dual Motor beschikt over twee elektromotoren en in het eerste jaar dat het model op de markt was, had je geen keuze. Een Polestar 2 was dan altijd een Dual Motor. Met die 300 kW sterke aandrijflijn komt de Polestar 2 heel snel van zijn plek, maar hoeveel energie verbruikt deze EV? Die vraag beantwoorden we in deze aflevering van ‘zo ver komt’.

De eerste langere test bij AutoWeek vond plaats onder ideale omstandigheden voor een elektrische auto. Droog, zonnig weer, 19 graden en geen harde wind. In de vergelijkende test tegen de Tesla Model 3, een van de zuinigste EV’s op de markt, kwam de Polestar 2 tot 21,5 kWh per 100 kilometer en dat leverde een range van 390 kilometer op. Dat is weliswaar lager dan de 470 kilometer van de fabrieksopgave, maar het is netjes. Uiteraard steekt het schril af tegen de waarde die we in die test met de Model 3 Performance haalden, 16,5 kWh/100 km. Maar we hebben het in deze rubriek altijd over één auto, en niet over meerdere concurrenten binnen een segment.

In de winter boven de 25 kWh/100 km

Afgelopen winter was de Polestar 2 Dual Motor weer te gast op de redactie, en hoewel dat geen vergelijkende test was zoals de hierboven beschreven vergelijking, merkten we dat het verbruik toenam tot meer dan 25 kWh/100 kilometer. Dan zakt de range ver onder de 350 kilometer. Het was in december zo rond de 5 graden.

Zelden onder 20 kWh/100 km

Een duik in de gebruikersreviews leert dat maar weinig Polestar 2-rijders uitkomen op een verbruik van minder dan 20 kWh. Deze rustig rijdende bestuurder lukte het, en wel tijdens een vakantierit naar Zuid-Frankrijk. Dan zit er meer dan 400 kilometer in het accuvat. Een enthousiaste reviewer die de 408 pk regelmatige de vrije teugels geeft, noteert in de winter 250 tot 270 kilometer en in de zomer 350 tot 360 kilometer.

Het valt op dat veel reviewers vooral over de indrukwekkende prestaties, het uiterlijk en het Google Android-multimediasysteem schrijven, het verbruik en de actieradius komen minder aan bod dan bij reviews van andere elektrische auto’s. Nu scheelt het natuurlijk dat de Dual Motor met zijn 78 kWh-accupakket zelfs bij 25 kWh per 100 kilometer nog wel een zeer bruikbare actieradius heeft, maar als 'zuinig bestempelt niemand het opvallende model. En dat sluit dus aan bij onze ervaringen met deze EV.