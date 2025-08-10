Zo veel auto's uit de jaren 90 rijden nog in Nederland

De auto's uit de budgetbrigade zijn alle drie uit 2000. De start van het nieuwe millennium ligt alweer meer dan een kwarteeuw achter ons en auto's uit de jaren 90 zijn dus helemaal oud. Hoeveel rijden er daarvan nog rond in Nederland?

Op zichzelf valt het nog niet eens tegen, er zijn op dit moment bijna 250.000 auto’s van de bouwjaren 1990 – 1999 in Nederland. Maar dat aantal is snel teruggelopen. Nog in 2015 waren er iets meer dan een miljoen auto’s afkomstig uit de nineties. Daar is na tien jaar dus nog maar een kwart van over. Dat is wel verklaarbaar, want juist van 2015 tot 2025 maken de meeste auto’s uit de jaren 90 de transformatie door van tweedehands auto naar young- of zelfs oldtimer. En juist in dat schemergebied kan er veel misgaan: auto’s van die leeftijd zijn weinig meer waard, dus ze worden geëxporteerd naar een ver land, ze bezwijken door gebrek aan onderhoud of ze raken na een lichte aanrijding total loss.

2015 1.019.704

2020 417.601

2025 249.490

Bron: Vinacles

Veel Volkswagens

In de Top 10 staat Volkswagen bovenaan, dat is niet verbazingwekkend. Maar het is wel bijzonder dat Toyota op een mooie tweede plaats staat. Terwijl juist van dit merk bepaalde modellen massaal zijn geëxporteerd. En dan dat andere Japanse merk, Mazda: dat staat op plaats 8. Ongetwijfeld heeft dat weer te maken met het enorme verkoopsucces dat het merk had in de jaren 90. Dat werd weer veroorzaakt door die leuke reclamecampagne, weet je nog, met die springende kabouters.

Aantal auto's van bouwjaar 1990-1999, per merk

1. 31.083 Volkswagen