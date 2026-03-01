Het straatbeeld in Seoul is doorgaans vrij saai, met al die sedans, SUV’s en MPV’s in zwart, zilvergrijs en wit. Maar de inwoners van de Zuid-Koreaanse hoofdstad halen ‘s avonds hun kleurrijke getunede auto’s tevoorschijn. Een verslag van een geheime meeting.

Het is een doodnormale maandagavond. De parkeerplaats langs de rivier Han staat vol met oersaaie vervoermiddelen. We zien brave sedans, MPV’s en SUV’s in al even slaapverwekkende kleuren zo ver het oog reikt. Uiteraard betreft het in voornamelijk modellen van Hyundai, Kia en Genesis. Want met uitzondering van Rusland, waar al vele decennia een grote rol is weggelegd voor Lada, is er nauwelijks een land waar een concern zo’n groot marktaandeel heeft als Hyundai met dochtermerken Kia en Genesis in Zuid-Korea.

Hyundai, Kia, Genesis en een enkele Duitse auto

Daar zijn de boekhouders op het hoofdkantoor vanzelfsprekend erg blij mee, maar die situatie draagt niet bepaald bij tot afwisseling in het straatbeeld. Toch heeft Zuid-Korea een paar verrassingen in petto voor autoliefhebbers. Want terwijl de kantoormedewerkers naar huis rijden en de kleurrijke verlichting langs de wegen aangaat, wordt het ook op de parkeerplaats steeds kleurrijker. Uit het niets verschijnen er vanuit alle hoeken getunede modellen van Hyundai, Kia en Genesis, aangevuld met een paar Japanse sportwagens en wat staaltjes passie made in Germany.

Stiekem in Seoul of Busan

De petrolheads van de Koreaanse hoofdstad komen hier bijeen voor een spontane meeting. Dat is hier heel normaal, zo vertelt DK ‘Driftking’ Kim, die deze flashmob vol rijplezier heeft georganiseerd. “In Korea gedijt de autocultuur grotendeels in het verborgene”, aldus de beheerder van het YouTube-kanaal CarSceneKorea. Waar de petrolheads in andere autolanden hun liefde openlijk belijden, vieren de autoliefhebbers in Seoul of Busan stiekem feest en verkeren ze het liefst uitsluitend in elkaars gezelschap. Het is immers niet verstandig om boven het maaiveld uit te steken in een land waar iedereen een dashcam heeft en de politie onderzoek moet doen naar elke verdachtmaking door een andere verkeersdeelnemer, of die nu gegrond is of niet. “Het al helemaal niet fijn om te provoceren”, zo beschrijft Kim de situatie in het land.

Liefde, lust en passie: Hyundai N wakkerde 't aan

Daarom vinden er hier geen cars & coffee-bijeenkomsten plaats. In plaats daarvan komen de Zuid-Koreanen hier spontaan bijeen, steeds op verschillende parkeerplaatsen. Maar er is wel wat aan het veranderen in het land, zo signaleert Kim. In de chique wijk Gangnam pronken de rijken vandaag de dag ongegeneerd met supersportwagens en luxe sedans. Sinds Hyundai iets meer dan tien jaar geleden zijn N-divisie lanceerde, groeit de subcultuur waarin rijplezier hoog in het vaandel staat en geven steeds meer petrolheads openlijk toe dat ze van auto’s houden. “In het verleden betekenden auto’s voor Koreanen niet veel meer dan koelkasten en wasmachines, nu staan we onszelf iets meer liefde, lust en passie toe op dat vlak”, zo vertelt een bezoeker die trots naast zijn nieuwe Kia Tasman staat. De pick-up is omgebouwd naar een wild ogend apparaat dat klaar lijkt voor extreme expedities.

Amerikaanse soldaten brachten cars and coffee-cultuur

Daarnaast zijn er nog de vele Amerikaanse soldaten die in het land zijn gestationeerd en hun ‘cars and coffee’-cultuur hebben meegebracht naar Zuid-Korea. Een van die mannen is Billy, die vanavond misschien wel de coolste, maar in ieder geval de bijzonderste auto bij zich heeft: een heuse Kia Elan. Je hebt er vermoedelijk nog nooit van gehoord en dat is niet zo gek, want van de waarschijnlijk eerste en tot nu toe enige open auto uit Korea zijn er in 1996 en 1997 hoogstens 800 exemplaren gemaakt.

Kia Elan is voortzetting Lotus Elan

In feite was het ooit een Lotus. Op een gegeven moment hebben de Zuid-Koreanen de productierechten van de Britten overgenomen en de productie naar hun land gehaald. Maar omdat de motor voor de Lotus Elan tot dan toe door GM werd geleverd en daaraan een eind kwam, moest Kia zelf een 1,8-liter viercilinder ontwikkelen voor dit model; voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf. Echt succesvol pakte dat niet uit, zo stelt eigenaar Billy Pilgrim.

Genesis Coupé

De combinatie van een Zuid-Koreaanse leerfase en Engelse slordigheid heeft niet bepaald tot betrouwbaarheid geleid, waardoor Billy’s zwarte schoonheid soms maar één koplamp opklapt of domweg niet start. Daarnaast gelooft zelfs zijn trotse eigenaar niet dat de motor ooit het beloofde vermogen van 151 pk heeft geleverd. Om een dergelijk cijfer kunnen de jongens die naast Billy staan met hun Genesis Coupé alleen maar lachen. Hun auto is immers af fabriek al goed voor dik 300 pk, en zoals hij klinkt en eruitziet, zijn het er in dit geval ongetwijfeld nog een paar meer.

Al met al blijft tunen in Zuid-Korea grotendeels beperkt tot modificaties aan het koetswerk en accessoires, zo vertelt kenner DK Kim. Ook dat schrijft hij toe aan de leefwijze in zijn vaderland. “Iedereen woont in enorme flatgebouwen, niemand heeft een eigen garage. Daarom wordt er ook niet thuis gesleuteld, maar moet je noodgedwongen naar een professionele garage als je iets wilt laten doen – en daarbij moet je ook altijd rekening houden met de wetgeving.”

Zelfs brave Kia Carnival

Maar dat neemt niet weg dat het er in de Koreaanse autoscene des te wilder aan toe gaat als het om lakwerk en verlichting gaat. Jonge mannen hebben bijvoorbeeld hun Kia Stinger of zelfs een brave Kia Carnival (de huidige Carnival die wij dus niet hebben) laten bekleden met glanzend roze folie of ze hebben ‘kattenoren’ op het dak geplakt, omdat ze willen afrekenen met clichés en koste wat kost willen opvallen; in ieder geval tijdens de geheime meetings. Anderen hebben comic-afbeeldingen op hun vierwieler later aanbrengen of traditionele tekens en wapenschilden uit de tijd dat Korea nog een keizerrijk was.

Daarnaast zijn er nog de kleurrijke lichtshows in de bagageruimtes of onder de auto’s, wat gebeurt op basis van bewegingen van het gaspedaal of de input van de audio-installatie. Dan veranderen ze van kleur en intensiteit en wordt de nacht hier onder de brug welhaast omgetoverd in dag. Eveneens populair bij de Koreaanse autoliefhebbers zijn de airride-systemen voor het onderstel, waarmee ze hun auto’s met slechts een eenvoudige druk op de knop kunnen verlagen.

Cool als auto bijna over asfalt schuurt

Dat is weliswaar best hinderlijk bij de ook hier alomtegenwoordige verkeersdrempels, maar het ziet er in Koreaanse ogen hartstikke cool uit als het chassis bijna over het asfalt schuurt. Zeker in het geval van een verder nogal saaie MPV als de Kia Carnival. Met zijn flink verbrede spatborden en het extreme camber van de wielen met hun brede banden ziet de witte Genesis Coupé die ernaast naast eruit alsof hij door zijn wielen is gezakt door al het vermogen dat in de auto schuilgaat.

Ook elektrisch

Waar oldtimers zeldzame verschijningen zijn bij de geheime bijeenkomsten, omdat Zuid-Korea met de Hyundai Pony pas 50 jaar geleden een eerste zelf ontwikkelde auto bouwde, is de toekomst hier wel degelijk aanwezig. Bijna de helft van de auto’s die geparkeerd staan bij de Han-rivier heeft bij deze meeting een elektrische aandrijflijn. Of het nu om de Kia EV6 of de Hyundai Ioniq 5 N is, ‘Generatie E’ zet hier de toon. Waarbij die generatie overigens ook van zich laat horen; hun auto’s brengen geluiden voort die doen denken aan die van een achtcilinder. Waar de luidsprekers van de EV’s normaliter vrij bescheiden geluiden voortbrengen, eisen ze nu de hele parkeerplaats voor zich op en als de deelnemers het stroompedaal diep intrappen, kun je jezelf niet eens meer verstaan.

Hyundai Matrix!

Als we om ons heen kijken, zien we overal kleine groepjes liefhebbers op kampeerstoelen zitten, druk met elkaar in gesprek over ongetwijfeld auto-gerelateerde zaken. Billy vertelt het verhaal van zijn Elan en iets verderop wijst de eigenaar van een Hyundai Matrix trots op het Pininfarina-logo dat op zijn auto prijkt vanwege de stilistische ‘ontwikkelingshulp’ die de Italianen tot na de eeuwwisseling verleenden aan de Koreaanse autobouwers. Bij een Hyundai Veloster en een Hyundai Ioniq 5 zijn mensen met elkaar in gesprek over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lakwerk . De eigenaar van de in dit gezelschap nogal exotische Audi RS7 laat iedereen een kijkje nemen in zijn schitterend verlichte bagageruimte

Aan de rand van de parkeerplaats hebben straatverkopers een kipgrill opgezet en steeds weer haalt men bij de 7-Eleven om de hoek een paar nieuwe bekers instantnoedels. Waar het zojuist nog een saaie bedoening was, vormt de parkeerplaats nu één groot pk-spektakel. De lak glanst, de leds flikkeren en de motoren brullen om de dreunende bassen van de audio-installaties te overtreffen.

Napret

Dit kan nog weleens een lange meeting worden. Maar nee. Twee, drie uur nadat het spontane pk-feestje is begonnen, gaat iedereen er weer vandoor alsof er stiekem een commando is gegeven. Men geeft elkaar nog wat schouderklopjes, het afval wordt netjes opgeruimd en iedereen betaalt braaf de parkeerkosten. Amper vijf minuten later is de parkeerplaats leeg en verlaten, en voor de petrolheads begint de napret, waarvan ze minstens evenveel houden als van de mettings zelf.

Want er is nog een reden waarom hun flashmobs meestal ’s nachts plaatsvinden. Terwijl Seoul overdag heeft te kampen met een permanente verkeersopstopping, kunnen ze nu tenminste hun auto’s een beetje de sporen geven op weg naar huis. Elan-rijder Billy verheugt zich daarop en opent vol verwachting het dak om te genieten van een van de laatste zwoele herfstnachten – als zijn Kia Elan tenminste wil starten. Hij moet, of beter gezegd, mag nog bijna twee uur rijden voordat het juweeltje weer in de garage verdwijnt en hij de volgende ochtend weer in een of andere saaie sedan, MPV of SUV zit, totdat DK Kim zijn vrienden weer ergens bij elkaar laat komen.