Nieuwe Kia Carnival kijkt om het hoekje

Kia stoomt de volgende Carnival klaar om het stokje over te nemen van de huidige, in 2018 nog gefacelifte generatie. De MPV werd begin dit jaar voor het eerst testend in het openbaar gespot en nu is de ruimtereus opnieuw voor de camera verschenen. Je zou verwachten dat er in vier maanden tijd misschien wel wat camouflage zou verdwijnen, maar Kia houdt de boel nog angstvallig verborgen. Net als de vorige keer is eigenlijk alleen een beetje te ontwaren dat de auto een wat scherpere neus krijgt.

Gelukkig is Kia zo vriendelijk om, nagenoeg tegelijk met deze spot van onze spionagefotograaf, een duidelijke schets van de nieuwe Carnival te delen. Dat werpt al wat meer licht op de zaak. De nieuwe Carnival krijgt een geheel ander front dan de huidige. Voortaan met een grille die optisch ononderbroken doorloopt in de koplampen. De dagrijverlichting lijkt daarbij in één streep over te gaan in de chromen rand om de grille. Verder is te zien dat de bij de huidige Carnival abrupt oplopende heuplijn (achter de achterdeuren) bij de nieuwe generatie een stuk subtieler is getekend.

De nieuwe Carnival, die in de VS weer als Sedona door het leven gaat, maakt volgens Kia zijn opwachting in het derde kwartaal van dit jaar. Dan staat de auto in de showrooms in thuisland Zuid-Korea. Andere markten volgen later. Hier in Nederland zullen we de Carnival niet zien. Na de tweede generatie viel in 2008 hier het doek voor de MPV.