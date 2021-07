Kia Carnival als luxueuze vierzits-MPV

Kia heeft in thuisland Zuid-Korea een wel heel weelderig uitgedoste Carnival gepresenteerd. Kia's grootste MPV is er voortaan ook met in totaal slechts vier zitplaatsen. Weinig stoelen voor een 5,12 meter lange balzaal, al zit je er ongetwijfeld bijzonder prettig op.

Hoewel de Kia Carnival tegenwoordig in Europa een nagenoeg onbekend model is, is hij hier toch echt verkocht. Pakweg twintig jaar geleden bracht Kia hem in Nederland op de markt, de grote broer van de Joice en Carens. Kort na de introductie van de tweede generatie Carens was het in Nederland over en uit voor de MPV, maar buiten West-Europa is het model eigenlijk nooit weggeweest. Vorig jaar werd de vierde generatie Carnival geïntroduceerd, die nu een heel riant uitgevoerde versie krijgt.

Kia leverde in Zuid-Korea al een luxueuze variant: de Carnival Hi-Limousine. Dit weelderig uitgedoste type had onder meer een verhoogd dak en - wie het wilde - twee captain seats in plaats van een achterbank op de tweede zitrij. De derde zitrij bleef tot op heden altijd behouden, maar Kia lanceert nu een vierzits Carnival Hi-Limousine. De complete tweede en derde zitrij maken plaats voor ver achterin de auto geplaatste stoelen zie zo afkomstig lijken uit een privéjet.

De zetels zijn bedekt met fraai ogend nappaleer. De elektrisch verstelbare stoelen, compleet met voetenbankjes, worden van elkaar gescheiden door een dikke armsteun waarin een 7-inch display is ondergebracht. Via dit aanraakscherm kun je niet alleen temperatuur, maar ook de verlichting regelen. Achter de voorstoelen zijn onder meer opbergvakken voor - pakweg - je schoenen aangebracht. Minstens zo interessant is de in het meubilair aangebrachte schuiflade waar je voeten een massage kunnen ontvangen. Verwarmbare en elektrisch te koelen bekerhouders? Van de partij. Hetzelfde geldt voor een 21,5 inch infotainmentdisplay dat aan het plafond hangt. Kia voorziet het binnenste van laminaat en geeft de vierzitter ook nog eens een rail waaraan je je overhemd of maatpak kunt ophangen. Meer verwennerij komt in de vorm van een koelkastje en klaptafeltjes.

Kia levert de vierzits Carnival Hi-Limousine alleen met een 295 pk 3.5 V6. Kia vraagt in Zuid-Korea omgerekend ruim 63 mille voor zijn vierzits top-MPV. Ter vergelijking: de Carnival heeft er een vanafprijs van iets meer dan 23 mille. Extra Carnival-nieuws voor de liefhebber: Kia introduceert ook direct de Noblesse Outdoor-uitvoering, waarin je onder meer een matras kwijt kunt waaraan je ook nog eens een tent kunt hangen. De auto wordt geleverd met klapstoeltjes en heeft een vanafprijs van omgerekend zo'n € 28.000.